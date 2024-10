Gravina in Puglia: blackout mette a rischio la vita di un 35enne, salvato dai Vigili del Fuoco

GRAVINA IN PUGLIA – Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato una possibile tragedia ieri mattina a Gravina in Puglia, dove un uomo di 35 anni, affetto da gravi patologie respiratorie, ha rischiato di restare senza il supporto vitale dei suoi dispositivi medici a causa di un improvviso blackout elettrico.Il 35enne, che per sopravvivere necessita di apparecchiature sanitarie alimentate costantemente, si è trovato in grave pericolo quando il suo appartamento è rimasto privo di energia elettrica. Allertati dai familiari, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, portando con loro un grosso gruppo elettrogeno per alimentare l’intero appartamento e assicurare così il funzionamento degli apparecchi essenziali per il giovane. Oltre ai dispositivi medici, anche i frigoriferi contenenti i farmaci indispensabili per le sue cure sono stati riattivati, scongiurando ulteriori rischi.Sul posto sono stati portati anche due generatori di riserva, per garantire ulteriore sicurezza e prevenire ogni eventualità. Dopo attimi di forte apprensione, il pericolo è stato scongiurato grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i familiari del 35enne. La vicenda, fortunatamente, si è conclusa positivamente e, in segno di riconoscenza, una foto ha immortalato i protagonisti di questo intervento provvidenziale.