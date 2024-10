Adriana Poli Bortone a Bari: "Il Centrodestra è pronto a riconquistare la Regione Puglia"

BARI - In occasione della convention "Due anni del governo Meloni" tenutasi a Bari, Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, ha lanciato un messaggio di unità e determinazione al centrodestra pugliese, invitando il fronte politico a intensificare il proprio impegno per riprendere la guida della Regione Puglia. Davanti a una sala gremita di sostenitori, Poli Bortone ha espresso gratitudine alla premier Giorgia Meloni, riconoscendo il valore del progetto di unità che la leader ha avallato e che, secondo la sindaca, può essere replicato con successo in tutta la regione.“Questa bellissima sala è la dimostrazione che siamo presenti e uniti in Puglia,” ha dichiarato Poli Bortone, sottolineando che l’unità è stata la chiave per la vittoria a Lecce, ottenuta grazie a cinque anni di opposizione compatta contro la Sinistra, una forza politica che, secondo la sindaca, avrebbe dominato la Regione Puglia "come una piovra" per troppo tempo.Poli Bortone ha denunciato quelli che definisce i "grandi disastri" compiuti dall’amministrazione attuale, soprattutto in ambiti come sanità, economia e organizzazione territoriale. “Emiliano parla di autonomia, ma dovremmo ricordare che è stata proprio la Sinistra a promuovere la legge in merito. L’autonomia è un tema richiesto dalle Regioni ben amministrate. Noi, in questi anni, non abbiamo fatto altro che lottare contro una gestione inefficace, e questa situazione non può più continuare.”La sindaca di Lecce ha anche affrontato la questione del coinvolgimento dei territori da parte della Regione. In una stoccata all’attuale governatore, ha dichiarato: “Michele Emiliano si lamenta se Raffaele Fitto chiede ai sindaci quali siano le priorità dei loro territori. Ma lui, Emiliano, ha mai fatto lo stesso?”Poli Bortone ha poi ricordato i risultati positivi del centrodestra nei Comuni pugliesi, come Lecce, Brindisi e Barletta, e ha ribadito la necessità di una strategia unitaria per conquistare la Regione. "Non staremo mai più da parte. Abbiamo competenze, professionalità e siamo pronti a impegnarci per la Puglia. Lavorerò accanto a tutti per portare avanti un candidato unitario e condiviso che sia all'altezza delle sfide."Infine, ha dedicato un elogio alla premier Meloni, definendola “una grande donna che ha saputo rappresentare l’Italia nel mondo.” Poli Bortone ha concluso con un incoraggiamento: “Non solo possiamo, ma dobbiamo vincere. Auguri al centrodestra e grazie al Governo Meloni, che continuerà ad avere il nostro sostegno contro le resistenze della Sinistra. La sconfiggeremo.”