Trani, furto alla Locanda del Giullare: sottratte attrezzature e mance dei lavoratori con disabilità

BARI - Un furto ha colpito duramente la Locanda del Giullare di Trani, un ristorante che rappresenta un prezioso progetto di inclusione, gestito dalla cooperativa “Promozione Sociale e Solidarietà” e dove lavorano persone con disabilità. Durante la serata di ieri, ignoti si sono introdotti nel locale, rubando attrezzature e le mance dei ragazzi che vi lavorano, lasciando un grave danno materiale e morale.La consigliera regionale del M5S, Grazia Di Bari, ha espresso solidarietà alla cooperativa e ai giovani lavoratori, condannando con fermezza l’episodio: “Sono vicina ai rappresentanti della cooperativa e ai ragazzi che, a causa di questo gesto, saranno costretti a rimanere a casa. Spero che la comunità di Trani possa mostrare il proprio supporto in questo momento difficile.”Di Bari ha inoltre annunciato l’intenzione di richiedere un incontro con Cinzia Angarano, rappresentante legale della cooperativa, per valutare misure di sostegno concrete a favore di iniziative per l’inclusione sociale attiva. Ha poi lanciato un appello ai responsabili del furto, auspicando che “si rendano conto del danno morale oltre che materiale causato” e che restituiscano quanto rubato.Il furto alla Locanda del Giullare non rappresenta solo un danno economico, ma colpisce profondamente un simbolo di inclusione e solidarietà che ha saputo offrire opportunità a molti giovani.