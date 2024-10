Aggressione da parte di un branco di cani randagi: padre e figlio feriti in campagna nel Leccese

LECCE - Un ragazzino di 15 anni e suo padre sono stati aggrediti da un branco di sei cani randagi mentre si trovavano in campagna nel Leccese, intenti a raccogliere lumache. L’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, è stato reso noto solo recentemente.La brutalità dell’attacco è avvenuta di sera, in una zona di campagna lungo la provinciale che collega Scorrano a Nociglia. Entrambi hanno riportato ferite profonde e sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano. Il padre, nel tentativo di soccorrere il figlio, ha subito ferite nella zona lombare, che sono state suturate con una ventina di punti.Il 15enne, invece, ha riportato ferite più gravi, essendo stato azzannato al collo e alle gambe. Solo per pochi centimetri non è stata coinvolta la giugulare. Per lui sono stati necessari oltre 30 punti di sutura.Quando è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri, il branco di randagi si era già dileguato. È importante notare che in passato erano già state segnalate nella zona anche la presenza di lupi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli abitanti e dei frequentatori della campagna.