Trani, ritorna il Puglia Cake Festival

TRANI - Siamo giunti all'ottava edizione del Puglia Cake Festival, l’evento che celebra l'arte e il gusto presso il suggestivo Palazzo San Giorgio di Trani. Le giornate del 12 e 13 ottobre saranno dedicate a un'immersione totale nel mondo del cake design, grazie all'organizzazione di “Apulia Food Cake & Travel”, sotto la direzione artistica di Annalisa Stillavato e la collaborazione tecnica di Catia Guida. L'evento gode del sostegno della Città di Trani e del patrocinio del DUC - Distretto Urbano del Commercio - nella persona di Mario Landriscina - manager e Amedeo Bottaro - presidente.Quest'anno, il festival promette di regalare emozioni uniche, a partire dalla presenza di David Close, chef e giudice di fama internazionale, che avrà il compito di decretare il "BEST in Competition". Gli appassionati di cake design potranno ammirare ben nove competizioni con 150 opere esposte, il cui filo conduttore sarà espresso da temi iconici come “La Commedia dell’arte”, film Colossal e fiabe. L'arte ucraina, inoltre, diventerà protagonista con una selezione di artiste che testimonieranno la resilienza e la creatività del proprio popolo. La loro presenza arricchirà il panorama culturale dell’evento, portando storie di esperienze e speranze, creando un legame profondo tra arte e realtà.Un team di 14 giudici altamente qualificati sarà presente per valutare le opere, ognuna delle quali rappresenta un'autentica creazione artistica. Tra i membri della giuria troviamo nomi noti nel settore come La Belle Aurore, Lucia Ricci, Catia Guida, Mariya Vladimirova Ozturk, Silviya Jankowski, Lulú Lucero, Marinela Muresan, Adelina Baicu, Arianna Sperandio di SUGAR ART, Veronica Seta, Shaki Cake International Academy, Mary Presicci Sugar Art, Dora Luca e, naturalmente, David Close.Oltre alle competizioni, dal 10 al 13 ottobre si svolgeranno 12 masterclass d'eccellenza, in cui artisti di fama mondiale come Lulù Lucero, proveniente dal Messico, condivideranno le loro straordinarie competenze. Queste sessioni si terranno nel meraviglioso Palazzo Beltrani e rappresentano un'opportunità unica per professionisti e appassionati di apprendere tecniche avanzate di cake design.Non mancheranno momenti di spettacolo culinario, con show cooking dal vivo che offriranno assaggi di dolci tipici. Tra i protagonisti, Maria Pastore, rinomata artista e consulente di pasticceria, presenterà il celebre “cannolo siciliano”, mentre il giovane e talentuoso pasticcere tranese Francesco Faruccidelizierà il pubblico con la sua “Modern cake Tangerine”.Il Puglia Cake Festival sarà inoltre arricchito dalla presenza di LILT e di Città dell’Infanzia, che contribuiranno a rendere l'evento ancora più coinvolgente, accendendo un faro su momenti salienti e importanti.L'ingresso al festival è gratuito, ma è limitato a un numero specifico di partecipanti. È possibile prenotare i biglietti online su HomeCake - Puglia Cake Festival . L’accesso sarà possibile solo con ticket. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per scoprire il mondo del cake design in un'atmosfera festosa e creativa, dove arte e gusto si intrecciano in modo inedito.