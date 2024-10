Il maltempo torna a colpire buona parte dell’Italia, con un allerta meteo che interessa oltre metà della Penisola oggi, 3 ottobre. L’allerta arancione è stata emessa per vari settori di cinque regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché sull’intero territorio dell’Umbria.In aggiunta, sono stati segnalati avvisi di allerta gialla in alcune zone di Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna. Le autorità raccomandano di prestare attenzione, poiché il maltempo potrebbe portare a fenomeni intensi, come piogge abbondanti, forti raffiche di vento e possibili allagamenti. È fondamentale seguire le indicazioni dei servizi meteorologici e mantenere la massima cautela durante la giornata.