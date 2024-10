Foggia, agricoltore perde la vita cadendo dal trattore in località Montenuovo

FOGGIA – Tragedia nelle campagne foggiane, dove un agricoltore di 59 anni di Torremaggiore ha perso la vita mentre era alla guida del suo trattore. Il drammatico incidente è avvenuto alla periferia di Serracapriola, in località Montenuovo.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver accusato un malore improvviso, perdendo così il controllo del mezzo agricolo. Dopo la caduta del conducente, il trattore ha continuato la sua corsa senza controllo, terminando contro un albero e ribaltandosi. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il personale del 118, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare: l’agricoltore era già privo di vita all’arrivo dei soccorsi.L'incidente ha scosso profondamente la comunità di Torremaggiore, dove la vittima era conosciuta e rispettata.