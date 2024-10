Al Demodè Club il grande party-show di Halloween

MODUGNO - Giovedì 31 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà il party “Demodeland - Halloween Night”, una speciale festa a tema divenuta un cult della nightlife pugliese che, oltre al divertimento offerto dalla musica, proporrà un’esperienza immersiva e multisensoriale grazie ad uno show che metterà insieme varie forme artistiche.Saranno 4 le aree allestite e nelle quali il pubblico, chiamato a partecipare attivamente con abbigliamento in stile Halloween, potrà accedere. Ci sarà la Sala Live “Terrifier” con musica commerciale, anni ‘90/2000 e italiana; la Sala Club “Laboratorio Horror” con sonorità indie, pop e reggaeton; il Garden “Gaming Zone” con radio e divertentismo: la Food Zone.“Quello di Halloween è uno degli eventi più importanti della stagione – ha affermato Boriglione – per il quale lavoriamo tutto l’anno e cerchiamo sempre di migliora, ogni anno. Diamo ampio sfogo alla nostra fantasia e creatività. Cerchiamo di stupire con un concept sempre nuovo, ogni volta più spaventoso e curato nei dettagli scenografici, oltre a proporre sempre buona musica”.Ogni area sarà caratterizzata da vari allestimenti. Particolarmente scenografica sarà la Sala Live, cuore pulsante del Demodè Club si potrà trovare uno scenario terrificante impreziosito anche da effetti tecnologici, luci e coreografie di performer vari. Ancora, nell’area gaming saranno presenti postazioni playstation, flipper old style, cabinati e visori per la realtà aumentata. Quest’ultime saranno a sfondo halloween e horror.“Il nostro obiettivo è quello di offrire una serata che non abbia come attrattore soltanto la musica, ma più elementi, dando forma a un vero e proprio villaggio del divertimento - ha precisato Dario Boriglione. Vogliamo immergere il nostro pubblico in un’emozionante esperienza multisensoriale”.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22.00