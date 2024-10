Al via il Premio Tenco 2024, dal 17 al 19 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo

Ph Claudio Porcarelli

MILANO - Manca poco alla nuova edizione del Premio Tenco 2024, le cui tre serate clou si terranno il 17, 18 e 19 ottobre come di consueto nel tempio della musica italiana, il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, in questa edizione 2024 verrà conferito a EDOARDO BENNATO, SAMUELE BERSANI, MIMMO LOCASCIULLI e TERESA PARODI

Sempre il Club Tenco assegnerà in questa edizione il Premio Tenco all'operatore culturale a CATERINA CASELLI e il Premio Yorum a TOOMAJ SALEHI, il rapper iraniano condannato a morte per “corruzione sulla terra” da un tribunale rivoluzionario. Il Premio Yorum è istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione

Nel cinquantenario del Premio Tenco, il Premio SIAE va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Cantautore e strumentista scomparso troppo presto, ha impresso alla canzone italiana una vena rock inconfondibile, come la sua voce, componendo liriche indimenticabili, sempre in bilico tra ironia pungente e dolce malinconia.

Oltre ai Premi Tenco 2024, sul palco dell’Ariston durante la prima delle tre serate, il 17 ottobre, verranno consegnate le Targhe Tenco 2024, annunciate nel luglio scorso e assegnate a: “È inutile parlare d’amore” (Woodworm, Distribuzione Universal) di PAOLO BENVEGNÙ Migliore album in assoluto, “La Mia Terra” (Carosello Records) di DIODATO Migliore canzone singola, “Hasta Siempre Mercedes” (BMG) di SIMONA MOLINARI Migliore album di interprete, “Assamanù” (Cassis Publishing) di SETAK Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) “Curami l'anima” (Squilibri Editore) di ELISA RIDOLFI Migliore album opera prima, e “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano” (Azzurra Music) prodotto da ALBERTO ZEPPIERI Migliore album a progetto.

Le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di Canzone d’Autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero in questa edizione resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dell’associazione. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco

Presentano le tre serate FRANCESCO CENTORAME e ANTONIO SILVA.

Quest’anno la scenografia sarà firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso, in cui tutto deve ancora avvenire, dell'infanzia.