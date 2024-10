Les Misérables arriva per la prima volta in Italia

(Ph Johan Persson).

Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il TAM Teatro Arcimboldi Milano sono lieti di annunciare la prima assoluta italiana di uno degli show più acclamati dagli spettatori di tutto il mondo.

Per la prima volta nella sua storia, il tour internazionale della produzione di Cameron Mackintosh LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR di Boublil e Schönberg farà tappa nel nostro paese segnando una nuova pagina del teatro italiano. Il tour italiano debutterà a Trieste a Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 7 all’11 novembre per poi giungere a Milano al Teatro Arcimboldi dal 14 al 24 novembre 2024.

Lo strepitoso cast che andrà in scena nelle tappe italiane e europee comprende artisti riconosciuti a livello internazionale, alcuni dei quali già insigniti con prestigiosi premi teatrali come Killian Donnelly nel ruolo di Jean Valjean e Bradley Jaden nel ruolo di Javert. Al loro fianco vedremo Bonnie Langford nel ruolo di Madame Thénardier, Gavin Lee nel ruolo di Thénardier, Jac Yarrow nel ruolo di Marius, Beatrice Penny-Touré nel ruolo di Cosette, Channah Hewitt nel ruolo di Fantine, James D. Gish nel ruolo di Enjolras e Jeremy Secomb nel ruolo del Vescovo di Digne. Tutti artisti di grande spessore che saranno alla guida di un cast e di un'orchestra di oltre 65 persone.

LES MISÉRABLES è di fatto il musical più longevo al mondo ed è stato rappresentato in 53 paesi e 439 città in tutto il mondo. Il World Tour del musical inizierà nel 2025 quando lo show entrerà nel suo 40° anno di rappresentazioni nel West End di Londra e proseguirà durante tutte le celebrazioni del 40° anniversario.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR è una rappresentazione del musical in forma di concerto. Si tratta di una versione ampliata di Les Misérables The Staged Concert, straordinario successo andato in scena per oltre 200 repliche, un vero record nel West End.

Il pubblico italiano potrà assistere a una maestosa produzione, ideata appositamente per le arene e i grandi teatri, arricchita da elementi scenici, design video integrato, costumi originali, una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew.

Lo show porta sul palco la celebre opera di Victor Hugo, un racconto avvincente fatto di sogni, amori, passione, sacrificio e redenzione. Una storia senza tempo della sopravvivenza dello spirito umano. Con una magnifica colonna sonora composta da brani iconici tra cui "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "One Day More”, questo straordinario show è indiscutibilmente uno dei musical preferiti al mondo.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR debutterà a Belfast a settembre 2024 ed è davvero raro che un musical sia oggetto di una cosi imponente, preziosa e accurata edizione per i grandi spazi, come accade per questa produzione di Cameron Mackintosh. Le date italiane assicureranno in più al pubblico la possibilità di apprezzarla nel contesto affascinante e appropriato di un teatro, come accadrà al Politeama Rossetti di Trieste e al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Le date in Italia sono molto ambite e in alcune recite sono già limitati i biglietti disponibili.





(Ph Johann Personn)

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR