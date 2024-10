Alaska in crociera: novità MSC verso la magica Terra del Ghiaccio, alla scoperta del patrimonio culturale degli indigeni Tlingit

MSC Crociere lancia per la prima volta gli itinerari nella regione, con partenze di sette notti da Seattle e Miami verso mete iconiche





A partire dall’11 maggio 2026, MSC Crociere porterà i viaggiatori in un’avventura indimenticabile con l'introduzione di nuovi itinerari in Alaska, a bordo della nave MSC Poesia. Questa innovativa proposta offre l’opportunità di esplorare una delle ultime frontiere selvagge del pianeta, dove la natura regna sovrana e i paesaggi incantevoli invitano alla scoperta.





Il viaggio inizierà da Seattle, una città affascinante che combina il fascino urbano con la bellezza del Pacifico Nordoccidentale. Da qui, MSC Poesia salperà verso Icy Strait Point, un porto di proprietà indigena che offre una perfetta fusione tra cultura e natura. Gli ospiti avranno la possibilità di immergersi nelle tradizioni Tlingit, mentre si lasciano incantare dalla bellezza mozzafiato delle foreste e delle spiagge incontaminate.





La crociera proseguirà verso Juneau, la capitale dell'Alaska. Qui, la storia si intreccia con la natura, offrendo ai visitatori esperienze indimenticabili. Tra le attrazioni da non perdere, il Goldbelt Tram offre un viaggio panoramico che svela viste spettacolari sulle Chilkat Mountains e sul Canale Gastineau. Juneau è un luogo dove il passato si rivela attraverso i suoi edifici storici e una cultura vibrante.





La tappa successiva sarà Ketchikan, nota per i suoi totem e il suo patrimonio marittimo. Questo gioiello colorato invita a esplorare la storia locale e a immergersi nella bellezza naturale circostante, dalle acque cristalline alla fauna selvatica.





Uno dei momenti clou della crociera sarà la visita a Tracy Arm, un fiordo di straordinaria bellezza. Qui, gli ospiti potranno ammirare il ghiacciaio Sawyer, circondato da un panorama che sembra uscito da un sogno. Navigare in queste acque turchesi è un’esperienza che celebra la magnificenza della natura.





Il viaggio si concluderà a Victoria, la capitale della British Columbia, dove l'eleganza e la storia si fondono in un contesto incantevole. Con i suoi giardini fioriti e l'architettura storica, Victoria offre un'opportunità unica di esplorare un luogo che incarna la bellezza della costa occidentale.





MSC Crociere non si limita a proporre itinerari in Alaska; offre anche due "Grand Voyage" attraverso il leggendario Canale di Panama. Questi itinerari esploreranno città affascinanti come San Diego, Los Angeles e Cartagena, enfatizzando l'importanza culturale e storica di ogni tappa.





Con questa nuova offerta, MSC Crociere invita i viaggiatori a connettersi con la straordinaria bellezza dell’Alaska, proponendo un viaggio che unisce avventura e scoperta. La proposta si pone come un invito a esplorare le meraviglie naturali, celebrando al contempo l’importanza della sostenibilità e della conservazione dell’ambiente.