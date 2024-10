A Bari l'8 e 9 novembre il Congresso dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

ROMA - L'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA) organizza l’8 e 9 novembre 2024 il Congresso annuale, intitolato “La giustizia amministrativa oggi tra sfide, attese e proposte”. L’evento si terrà a Bari, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Aldo Moro.Il Congresso sarà un'importante occasione di riflessione e confronto per gli avvocati amministrativisti e gli esperti del settore. Si discuteranno le sfide attuali e le aspettative future legate alla giustizia amministrativa in Italia, con un focus particolare sulle problematiche emergenti e le proposte di riforma.Durante l’incontro, autorevoli relatori condivideranno le proprie visioni su come rendere la giustizia amministrativa più efficiente e accessibile, rispondendo alle esigenze di cittadini e imprese. Il programma dettagliato, disponibile online e in allegato, prevede interventi e tavole rotonde su temi di grande rilievo per il mondo della giustizia e della professione forense.Il Congresso rappresenta un’opportunità per gli avvocati amministrativisti di confrontarsi sulle best practices e contribuire attivamente alla costruzione di un sistema giuridico più innovativo e vicino ai bisogni della società.