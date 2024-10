Allerta meteo gialla su tutta la Puglia: rischio temporali e rovesci nelle prossime ore

BARI - A partire dalle 16:00 di oggi, 8 ottobre 2024, e per le successive 20 ore, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutta la Puglia. Sono attese precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Puglia settentrionale, dove i quantitativi cumulati di pioggia potranno essere deboli o puntualmente moderati.Anche sui restanti settori regionali si prevedono rovesci e temporali sparsi, con cumulati deboli soprattutto nelle ore del mattino.