'Job Meeting Bari', le grandi aziende pronte a conoscere laureandi e neolaureati

BARI - Giovedì 10 ottobre torna Job Meeting Bari, l’evento più atteso per chi cerca lavoro, dedicato a laureandi e neolaureati di tutti i corsi di Laurea della Puglia, realizzato da Cesop HR Consulting Company, azienda leader nell’organizzazione di fiere del lavoro. - Giovedì 10 ottobre torna Job Meeting Bari, l’evento più atteso per chi cerca lavoro, dedicato a laureandi e neolaureati di tutti i corsi di Laurea della Puglia, realizzato da Cesop HR Consulting Company, azienda leader nell’organizzazione di fiere del lavoro.





Dalle 9.30 alle 16.30, l’evento prevede un programma ricco di appuntamenti per far comprendere meglio ai giovani universitari e neolaureati come affrontare il grande salto dall’università al mondo del lavoro con maggiore sicurezza: orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali e una grande area dedicata agli stand aziendali per favorire l’incontro diretto con i referenti delle Risorse Umane. Obiettivo dell’evento è offrire il massimo supporto ai giovani nella ricerca attiva della migliore opportunità professionale più in linea con le proprie competenze e il percorso di studi.





Centinaia di opportunità professionali concrete in tanti settori, tra i quali: Chimico e Pharma, Costruzioni e Infrastrutture, Digital e Information Technology, Elettronica, Energia, Consulenza e Revisione Aziendale, Agenzie per il lavoro e molti altri.





Tra le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare centinaia di giovani, anche: Almaviva, Gruppo Autostrade per l’Italia, Bosch Italia, Capgemini, Deloitte, Eli Lilly, EY, Gruppo FS, NTT DATA, PwC, Umana, Vodafone e Webuild.





Saranno presenti anche Porta Futuro Bari, il Job Centre del Comune di Bari e il Career Service del Politecnico di Bari.





Punto di forza della giornata è la presenza di oltre 70 recruiter delle aziende: un’esperienza che favorirà l’incontro di laureandi e neolaureati con il mondo delle imprese, la condivisione delle figure più ricercate e dei possibili percorsi di crescita al loro interno.





Tra i momenti più attesi, a cura di Umana, il corner "CV Check" nel quale le esperte dell’Area Politiche Attive e Area Orientamento effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one di 10 minuti sui CV dei partecipanti.





Nella mattinata, uno spazio importante è dedicato al programma dei workshop, che vede alle ore 10 l’appuntamento formativo con Umana, con un focus sulla lettera di presentazione efficace e, a seguire, quelli di orientamento tenuti da Bosh Italia e Ghella che permetteranno ai giovani di conoscere da vicino le aziende, i loro processi di selezione e i profili ricercati.





Sarà presente anche uno spazio dedicato alla Community Job Meeting nel quale partecipare a interviste e survey, scattare foto e ricevere l’esclusiva welcome bag con tanti materiali utili per saperne di più sul mondo del lavoro.





La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione obbligatoria.





Job Meeting BARI rientra nel network itinerante dei Job Meeting di Cesop, ciclo di eventi virtuali e in presenza che facilitano lo scambio tra giovani laureati, neo-laureandi e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali, e rappresenta una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro.





Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro.





Per partecipare al Job Meeting Bari il 10 ottobre: http://www.jobmeeting.it/bari





Job Meeting BARI

presso Politecnico di Bari

Via Edoardo Orabona, 4, 70126 Bari BA

9.30-16.30

ingresso libero previa registrazione





Cesop HR Consulting Company

Bologna - Via San Felice 13, 40122

Roma - Via Quattro Novembre, 110