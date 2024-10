Altamura: si dimettono i dirigenti Nico Squicciarini e Angelo Continisio

- Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, i dirigenti dell'Altamura, Nico Squicciarini e Angelo Continisio, hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Entrambi erano stati nominati a gennaio 2022 dall’allora presidente Michele Calia, ma la presidenza del club era passata nelle mani dell’imprenditore Filippo Di Renzo nell’agosto dello stesso anno, a seguito di una decisione dei soci.Squicciarini, nel corso del 2023, aveva assunto il ruolo di direttore generale dell'Altamura, e nelle stagioni precedenti la squadra aveva registrato buoni risultati. Il momento di massima soddisfazione è arrivato nell’aprile 2024, quando l'Altamura ha ottenuto una storica promozione in Serie C.Tuttavia, la stagione attuale non sta procedendo come sperato. La squadra pugliese ha collezionato solo due vittorie nelle prime nove giornate del girone C di Serie C, un andamento che ha creato tensioni e divergenze interne tra Squicciarini, Continisio e il presidente Di Renzo, nonché con altri soci del club. Queste difficoltà hanno portato alle dimissioni dei due dirigenti.Ora, il presidente Di Renzo dovrà agire rapidamente per trovare dei sostituti adeguati, cercando di stabilizzare una situazione che rischia di avere ripercussioni sulla squadra. L’Altamura si prepara, infatti, a un importante match sabato 12 ottobre contro il Latina allo stadio “Francioni”, un incontro cruciale per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Un risultato positivo è necessario per rilanciare le speranze di salvezza del club pugliese.