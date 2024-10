Soddisfazione per il Taekwondo Trinitapolese: premiati dieci atleti della scuola Coreateam

TRINITAPOLI - Grande successo per il Taekwondo trinitapolese, che ha visto dieci giovani atleti della scuola Coreateam, guidata dal maestro Cosimo Corea, premiati come migliori atleti della stagione sportiva 2023/2024. L'importante riconoscimento è avvenuto durante l'evento "Simply the Best", organizzato dalla Federazione Italiana Taekwon-do ITF, tenutosi nella prestigiosa cornice della Sala Rossa del Castello di Barletta.La kermesse, che celebra le eccellenze italiane del taekwondo ITF, è stata l'occasione per premiare i protagonisti che si sono distinti nelle competizioni nazionali, continentali e internazionali. Durante la manifestazione, sono stati esaltati i successi ottenuti e le medaglie conquistate negli ultimi mesi, con un'attenzione particolare ai giovani talenti che hanno portato lustro al movimento sportivo.Tra i premiati spiccano dieci atleti della scuola Coreateam di Trinitapoli, tutti distintisi come primitisti di podi nazionali. I giovani che hanno ricevuto l'attestato nazionale sono: Raffaella Sisto, Giorgio Sisto, Giada Sisto, Sabina Sisto, Gabriele Labianca, Maria Spera, Raffaella Spera, Carlotta Landriscina, Alessandra Landriscina, Vincenzo Di Bitonto, Maria Luigia Di Bitonto e Anna Giannino.Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Cosimo Corea, che ha commentato: «Ci sembra doveroso omaggiare i nostri tesserati che con impegno, costanza, abnegazione ed orgoglio danno lustro al nostro movimento sia in Italia che oltre i confini nazionali. Il nostro bilancio stagionale è estremamente positivo».Questo riconoscimento è il frutto di un lungo lavoro e dedizione, confermando la scuola Coreateam come una realtà di eccellenza nel panorama del Taekwondo italiano.