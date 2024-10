'Amor sacro e amor profano' dal Lied alla canzone d’autore

BARI - Un incontro fra tre musiciste dai percorsi differenti, ma che hanno trovato punti di fertile contatto attraverso un progetto unico nel suo genere. Parliamo della cantante Giovanna Carone e del duo pianistico formato da Gemma Dibattista e Marilena Liso, protagoniste di una serata musica originale e coinvolgente dal titolo «Amor sacro amor profano» in programma venerdì 1 novembre (ore 19.30), nella sala Colafemmina di Palazzo de Mari, ad Acquaviva delle Fonti, per la stagione 2024 dell’associazione Colafemmina diretta da Maurizio Matarrese.Non c’è letteratura per questa formazione, e si è scelto di chiedere a ottimi compositori pugliesi e non di scrivere brani originali nel proprio stile compositivo, avendo come matrice comune le diverse declinazioni del canto amoroso e della poesia italiana.Ne è scaturito un programma assai vario, dal Lied alla rivisitazione della canzone italiana d’autore, dal melologo all’inno sacro, con pagine firmate da Massimo De Lillo («Fiori notturni» su testo di Giuliana Altamura), Domenico Turi («Pleasure and Delight» su versi tratti dalla cantata «Gott ist uns’re Zuversicht»), Carmen Fizzarotti («Remember Me»), Benedetto Boccuzzi («Les bienfaits de la lune» su Poema in prosa di Charles Baudelaire), Marco Nodari («Coster per certo - Pietà Donna» su testi di Poliziano), Francesco Scagliola («Nell’Amore» sul Salmo 102), Leo Gadaleta/Rino arbore («A quiet soul») e Luigi Morleo («L’animale» di Battiato, «Bocca di rosa» di De André e «Lontano lontano» di Tenco), brani intervallati da quattro composizioni per pianoforte a quattro mani di Samuel Barber tratte da Souvenirs op. 28, tutte contenenti nel titolo e nella sostanza riferimenti a danze popolari («Hesitation tango», «Waltz», «Pas de deux» e «Schottische»).Un repertorio nel quale s’incontrano il talento di Giovanna Carone, pianista barese (allieva di Hector Pell) che ha scoperto il canto in età matura (con Amelia Felle) specializzandosi nel repertorio madrigalistico e barocco, prima di avvicinarsi alle influenze moderne, e quello del duo Dibattista-Liso, coppia artistica con una carriera concertistica di respiro internazionale e un’intensa attività di ricerca nel repertorio per duo pianistico che spazia dalle trascrizioni inedite di musiche di Johann Sebastian Bach a composizioni per duo pianistico in differenti formazioni cameristiche, sia con percussioni (Percussive Conterpoints) che con pianoforte a quattro mani-accordion-voce (Contemporary way to feel tango).335.1406658 oppure 349.4775799.