A Foggia si celebrano i 50 migliori studenti italiani di Medicina

FOGGIA - MedCampus, l’accademia foggiana che da 13 anni guida gli studenti verso il successo nel test di Medicina e Chirurgia, celebra i suoi migliori talenti.Il prossimo 2 novembre, dalle ore 15.00, l’Aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia ospiterà il MedCampus Awards, un evento dedicato agli studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto nella prova e quelli che hanno conquistato i vertici delle graduatorie universitarie.Si tratta di 50 giovani promesse della medicina che riceveranno un riconoscimento per i loro brillanti risultati ottenuti al test d’ingresso del 2024.I MedAwards 2024 non solo premieranno gli studenti più meritevoli, ma offriranno anche un’opportunità di networking e ispirazione per i futuri medici. Le famiglie degli studenti premiati saranno presenti per condividere questo importante traguardo. L’Aula Turtur, tradizionale sede delle cerimonie di laurea, offrirà una sorta di anteprima di come sarà quel momento.Con un approccio altamente personalizzato e un tasso di successo del 98,3%, MedCampus si conferma come l’accademia di preparazione personalizzata per superare il test di Medicina numero uno in Italia. Dal 2011 organizza percorsi personalizzati con lezioni di Logica, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, utilizzando un metodo esclusivo. Ogni anno, oltre 2000 studenti si affidano a MedCampus per affrontare uno degli esami più selettivi del sistema universitario italiano nei migliori atenei.Fondata dal foggiano Leonardo Vaghaye, MedCampus ha la sua sede storica nel Capoluogo dauno e ha esteso la sua attività in altre città e nella Rete grazie a un team di docenti specializzati che operano anche da remoto. L’azienda continua a crescere e a innovare, distinguendosi per l’attenzione al fattore umano e per il supporto offerto agli allievi.“Siamo orgogliosi di celebrare questi giovani talenti che rappresentano il futuro della sanità pugliese e nazionale e, al tempo stesso, sono la testimonianza tangibile del nostro impegno costante nell'offrire una preparazione di altissimo livello”, dichiara Leonardo Vaghaye.L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama medico e educativo locale. I MedCampus Awards del 2 novembre saranno dunque un’occasione per celebrare i brillanti risultati ottenuti dagli studenti e per ribadire l’impegno costante dell’accademia verso l’eccellenza e l’innovazione nella preparazione all’accesso universitario.