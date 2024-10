Apex Capital Global LCC è il nuovo proprietario del Taranto Calcio: si apre una nuova era

Il club pugliese Taranto, militante nel Girone C di Serie C, ha un nuovo proprietario: il fondo anglo-americano Apex Capital Global LCC ha acquisito la società dalla famiglia Giove. Dopo sette anni alla guida della squadra rossoblù, il presidente Massimo Giove ha lasciato il timone del club.A rappresentare il fondo Apex Capital Global LCC è Mark Campbell, un imprenditore inglese con un ruolo chiave nel progetto di rilancio del Taranto. Campbell ha fatto il suo debutto ufficiale nella mattinata di lunedì 22 ottobre, presentandosi a Palazzo di Città a Taranto, accompagnato dal sindaco della città, Rinaldo Melucci.Durante l'incontro, Campbell ha dichiarato: “Sono onorato di essere qui a Taranto. Voglio mostrare i progetti che metteremo in atto. Questo è un progetto che si completerà in 18 mesi, per il momento non posso entrare nel merito di questo investimento. La criticità maggiore è garantire i pagamenti degli stipendi ai calciatori, ci sono dei collaboratori che mi seguiranno in questo percorso. È importante garantire trasparenza e lavoro per il benessere della comunità”.Le parole del nuovo rappresentante dell’Apex Capital hanno sottolineato l’importanza di stabilizzare la situazione finanziaria del club, con l’obiettivo immediato di garantire la continuità e la stabilità, a partire dai salari dei giocatori. Questo aspetto cruciale sarà affiancato da una più ampia visione di crescita e sviluppo per il Taranto, con traguardi ambiziosi nei prossimi anni.Tra i presenti in Comune c’erano numerosi tifosi del Taranto, segno dell’entusiasmo e delle aspettative che la città ripone in questo cambio di proprietà. La squadra jonica, per la stagione in corso, ha come obiettivo primario la salvezza. Tuttavia, in prospettiva futura, il club punterà a obiettivi più ambiziosi, cercando di risalire la classifica e guadagnarsi un posto di rilievo nel calcio professionistico italiano.L’arrivo dell’Apex Capital Global LCC segna dunque una svolta significativa per il Taranto, con l’auspicio che il fondo anglo-americano possa portare nuova linfa e risultati positivi, sia sul piano sportivo che economico.