Arrestato un uomo dopo inseguimento tra Bari e Bitonto: resistenza a pubblico ufficiale e violazioni del Codice della Strada

BARI - Un uomo è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento iniziato nel quartiere Libertà di Bari e conclusosi a Bitonto. Il conducente, un cittadino extra UE, non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia della Polizia Locale durante un controllo stradale. Da lì, è scaturito un inseguimento che ha coinvolto anche la Polizia di Stato, la cui volante è stata speronata dal fuggitivo nel tentativo di sottrarsi alla cattura.L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e gravi violazioni al Codice della Strada, tra cui guida pericolosa, percorrenza contromano e mancanza di assicurazione e revisione del veicolo.Il fuggitivo è stato condotto in tribunale lunedì 7 ottobre per l'udienza con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo all'uomo l'obbligo di firma.Durante l'inseguimento, quattro agenti, due della Polizia Locale di Bari e due del Commissariato di Bitonto, hanno riportato ferite lievi con prognosi tra i 5 e i 15 giorni. Il veicolo della Polizia di Stato è rimasto danneggiato a seguito dello speronamento.