ATP Masters 1000 Parigi Bercy: Popyrin elimina Medvedev, vincono anche Zverev, Rune e Humbert

Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Parigi Bercy, l’australiano Alexei Popyrin ha firmato un’impresa, eliminando il russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo, in un match combattuto concluso 6-4, 2-6, 7-6. Con questa vittoria, Popyrin si qualifica per il terzo turno, confermando la sua ottima forma nel torneo parigino.La giornata ha visto il francese Arthur Fils trionfare contro il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3, 6-4, mentre un altro russo, Karen Khachanov, è riuscito a imporsi in rimonta sul francese Giovanni Mpetshi Perricard per 6-7, 6-1, 6-4.Il bulgaro Grigor Dimitrov ha superato in tre set l’argentino Tomas Martin Etcheverry, prevalendo 6-7, 6-3, 7-5. Sul fronte francese, anche Ugo Humbert ha entusiasmato il pubblico di casa sconfiggendo agevolmente l’americano Marcos Giron con un netto 6-3, 6-2.Tra gli altri risultati, il giovane talento danese Holger Rune ha battuto il kazako Alexander Bublik con un convincente 6-4, 6-2, mentre Alex De Minaur, altro australiano in gara, ha avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic in due set, chiudendo 6-4, 7-6.Il francese Arthur Rinderknech ha superato l’americano Alex Michelsen in due tie-break, 7-6, 7-6, mentre Adrian Mannarino ha rimontato il belga Zizou Bergs, chiudendo con un 3-6, 6-2, 6-4.Il tedesco Alexander Zverev ha prevalso sull’olandese Tallon Griekspoor in due set serrati, 7-6, 6-3, e infine il francese Arthur Cazaux ha superato l’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6, concludendo una giornata intensa di sfide al Masters 1000 di Parigi.