ATP Vienna: Musetti e Darderi volano al secondo turno, eliminato Thiem

- Nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna, Lorenzo Musetti ha trionfato nel derby italiano contro Lorenzo Sonego, imponendosi con un netto 6-3 6-2. Il toscano ha sfruttato al meglio il suo servizio nel primo set, prevalendo sul torinese. Nel secondo set, grazie a un preciso rovescio e potenti top spin, Musetti ha preso il largo, chiudendo agevolmente il match con un 5-1 prima di siglare la vittoria e garantirsi il passaggio al secondo turno.Grande successo anche per Luciano Darderi, che ha superato l’austriaco Dominic Thiem, uno dei beniamini di casa, con il punteggio di 7-6 6-2. Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i propri turni di servizio fino al tie-break, dove Darderi si è imposto con colpi lunghi e precisi. Nel secondo set, l'italiano ha mostrato maggiore solidità, dominando con passanti incrociati che gli hanno permesso di vincere e avanzare nel torneo.Negli altri incontri della giornata, l'australiano Alex De Minaur ha recuperato un set di svantaggio per battere il tedesco Jan Lennard Struff 2-6 6-2 6-2. L'americano Frances Tiafoe ha prevalso sul britannico Cameron Norrie 6-4 7-6, mentre il serbo Miomir Kecmanovic ha superato l’argentino Mariano Navone con un comodo 6-2 6-4. In un confronto tutto americano, Marcos Giron ha battuto Alex Michelsen 7-6 6-3. Infine, il francese Gael Monfils ha avuto la meglio sul connazionale Quentin Halys, chiudendo il match con il punteggio di 7-6 6-3.