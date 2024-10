Lecce, rinnovo fino al 2029 per Patrick Dorgu: il danese prolunga il contratto

Il Lecce ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista danese Patrick Dorgu fino al 30 giugno 2029. L'accordo, inizialmente in scadenza nel 2027, è stato prolungato di ulteriori due anni, a conferma della fiducia riposta dalla società salentina nel giovane talento. Dorgu, arrivato al Lecce dal Nordsjelland nel luglio 2022, ha già collezionato 7 presenze e segnato un gol in questa stagione di Serie A, dimostrando di essere una pedina importante per la squadra.Nella sua carriera, oltre all’esperienza con il Nordsjelland, Dorgu ha giocato nel Lecce Primavera, nel Nordsjelland Under 19 e nelle giovanili del FCN, costruendo un percorso di crescita costante che lo ha portato a farsi notare anche nel massimo campionato italiano.Intanto, il Lecce ha ripreso la preparazione ad Acaya, in vista della difficile trasferta di sabato 26 ottobre contro il Napoli allo stadio "Maradona". La squadra di Roberto D’Aversa dovrà fare i conti con alcune importanti assenze: Guilbert e Bonifazi sono infortunati, mentre Gallo sarà squalificato per una giornata a causa dell’espulsione subita nel pesante 0-6 contro la Fiorentina. La situazione è complicata, con i salentini attualmente al penultimo posto in classifica, ma l'obiettivo sarà quello di strappare un risultato positivo a Napoli per risollevare il morale e migliorare la posizione in campionato.