Bari, al via il tour Plastic Free nei quartieri cittadini con eventi di pulizia e sensibilizzazione ambientale ogni mese

BARI - Prenderà avvio domani, domenica 27 ottobre, il progetto “Plastic Free Bari in tour”. Un’iniziativa pilota sul territorio nazionale che coinvolgerà tutti i quartieri della città con eventi di pulizia ambientale e sensibilizzazione cittadina nelle zone maggiormente segnalate come critiche. L’idea nasce dai referenti della Città di Bari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato che dal 2019 è impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, ed è stata presentata a Palazzo di Città in una conferenza stampa dove è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bari e l’associazione ambientalista che rafforzerà la collaborazione tra le parti per realizzare eventi di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.All’incontro con la stampa hanno partecipato l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente della Commissione consiliare per le Politiche giovanili ed educative, Culture, Turismo e Sport Francesca Bottalico e i referenti di Plastic Free Odv Onlus per la Città di Bari, Silvana Mitolo e Gabriele Carofiglio (ideatori del progetto con i colleghi referenti Antonella Marchitto e Davide Santacroce), alla presenza delle consigliere comunali Valeria Amoruso e Angela Perna, rispettivamente vicepresidente e componente della commissione.Le attività saranno realizzate con il patrocinio di Amiu Puglia che provvederà alla fornitura di sacchi, guanti e materiale necessario per le attività, al ritiro programmato e allo smaltimento dei rifiuti raccolti dai volontari per tutte le tappe del tour. Inoltre, le azioni saranno realizzate con il supporto delle associazioni World Environmental Education Congress (WEEC) e Ikemana Surf and Skate - che condividono gli obiettivi di tutela dell’ambiente terreste e marino - e di altre realtà locali.Il primo evento di pulizia ambientale sarà domani, domenica 27 ottobre, alle ore 10 nel giardino Baden-Powell, a Madonnella, e sarà organizzato in collaborazione con l’associazione 2Hands e con il supporto di tre attività locali del quartiere: The Stuart Scottish Pub, We Are Hair Lab e Osteofit, che hanno contribuito con una propria donazione.Le tappe successive del “Plastic Free Bari in tour”, una al mese, interesseranno i quartieri Carrassi a novembre, Murat a dicembre, Poggiofranco a gennaio, San Paolo a febbraio, Carbonara a marzo, Libertà ad aprile, Santo Spirito a maggio, Torre a Mare a giugno e Japigia a luglio.“Siamo convinti che questo progetto pilota possa rappresentare un’importante occasione di dialogo costruttivo tra la cittadinanza e le istituzioni, per rendere tutti parte attiva dell’azione di tutela e cura del territorio barese - dichiarano Silvana Mitolo e Gabriele Carofiglio, referenti Plastic Free Onlus per la Città di Bari -. È fondamentale, infatti, coinvolgere le persone, in particolare i più giovani, nello sforzo per rendere sempre più pulita la nostra città, sensibilizzando i cittadini su temi come l’uso intelligente della plastica e il corretto smaltimento dei rifiuti. Il contributo di ciascuno può fare la differenza, come vedremo in tutte le tappe del tour. Ringraziamo, quindi, il Comune di Bari, Amiu e tutte le realtà coinvolte in questo progetto. Il nostro obiettivo, in rete con le istituzioni e le altre associazioni, è quello di proseguire questa collaborazione anche dopo la prossima estate, estendendola ad altre aree della nostra città”.Per unirsi ai volontari sarà sufficiente iscriversi gratuitamente nella sezione Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it. Informazioni dettagliate sulle prossime tappe e sulle altre attività realizzate saranno condivise sul sito e sui canali social dell’associazione.