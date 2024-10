Nugnes e Alpha Studio lanciano la special edition “A•Trani”: un incontro tra moda e arte che celebra il Made in Italy

TRANI - La boutique Nugnes di Trani, sinonimo di eleganza e stile, e Alpha Studio, prestigioso brand toscano rinomato per la sua maglieria d’alta qualità, hanno presentato l’esclusiva collezione “A•Trani”. Questa special edition rappresenta un raffinato dialogo tra le tradizioni di due regioni italiane, la Puglia e la Toscana, e si è svelata al pubblico nella serata di ieri presso la boutique Nugnes in Corso Vittorio Emanuele, in un cocktail party esclusivo.“A•Trani” è frutto della sinergia tra la profonda conoscenza della moda e delle sue tendenze da parte di Nugnes e l’esperienza pluridecennale di Alpha Studio, brand che da oltre 35 anni eccelle nella maglieria di qualità. Il risultato è una capsule collection che celebra il Made in Italy valorizzando l’artigianalità e un design contemporaneo, ispirato a valori condivisi di eleganza senza tempo e inclusività.Il progetto include un capo di maglieria di alta qualità, realizzato in un morbido mix di cashmere e seta, e una fragranza esclusiva creata dal maestro profumiere Sileno Cheloni. Questa essenza, contenuta in una gift box numerata in edizione limitata, evoca atmosfere mediterranee con note che richiamano la brezza marina e i paesaggi pugliesi, offrendo un’esperienza sensoriale che accompagna chi la indossa in un viaggio ideale dalla Toscana alla Puglia.Durante la serata, Nugnes si è trasformata in una sofisticata oasi di creatività, con installazioni artistiche ispirate alla collezione “A•Trani” che hanno immerso gli ospiti in un’esperienza multisensoriale. L'evento, arricchito dalle performance olfattive di Cheloni e accompagnato da un dj set con sax dal vivo, ha creato un’atmosfera sofisticata, in cui moda, arte e design si sono intrecciati.La boutique Nugnes ha accolto così la speciale edizione in un contesto che ha saputo unire tradizione e innovazione, dando forma a un’esperienza di stile unica, capace di coinvolgere e raccontare le eccellenze del Made in Italy attraverso i sensi e la creatività.