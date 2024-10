Bari-Carrarese: primo scontro in Serie B

Ssc Bari fb

- Dopo quattro anni e per la prima volta in Serie B, il Bari ritroverà la Carrarese. Era il 17 luglio 2020 quando, per il Playoff della Serie C 2019-2020, sempre al San Nicola, i biancorossi si imposero per 2-1 sui toscani. Un precedente sul quale il Bari spera per agguantare la seconda vittoria di questo campionato, dopo il quarto pareggio consecutivo ottenuto sul campo in casa dello Spezia nella serata di venerdì 25 ottobre 2024. Conquistare i 3 punti non sarà facile per gli uomini di Moreno Longo. I biancorossi affronteranno una compagine che, in virtù del 3-0 inflitto al Cittadella nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, è salita a 11 punti e che è preceduta di una sola lunghezza dal Bari, decimo con 12 punti. Per aumentare questo sottile distacco in classifica, a partire dalle 20.30 di oggi, Bari e Carrarese potrebbero dar vita ad uno dei confronti più interessanti del secondo turno infrasettimanale della Serie B 2024-2025.