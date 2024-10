Bari, ha avuto inizio il 97° Congresso degli Urologi Siu

BARI - Entra nel vivo il Congresso Nazionale della Siu che si sta svolgendo a Bari presso la Fiera del Levante.Il congresso annuale della Società Italiana di Urologia (Siu) continua a rappresentare un momento cruciale per la comunità urologica, dedicato all’approfondimento delle principali tematiche del settore, in un contesto di confronto e aggiornamento professionale.Il Congresso sta vedendo la partecipazione di esperti di fama internazionale, con un programma ricco di sessioni scientifiche e workshop, che si stanno concentrando su argomenti chiave dell'urologia moderna.Tra i temi di particolare rilevanza, emerge l’importanza dello screening per il tumore della prostata, un argomento che sarà trattato dal Prof. Vincenzo Ficarra Responsabile Ufficio Scientifico Siu. Il suo intervento metterà in luce le recenti evidenze scientifiche riguardo all'importanza di una diagnosi precoce, cruciale per migliorare gli esiti clinici e aumentare le possibilità di trattamento efficace.Un altro tema di grande attualità riguarda la transitional care in Urologia, affidato al Prof. Andrea Salonia Responsabile Ufficio Formazione Siu, campo cruciale nella medicina moderna, specialmente per i pazienti che si trovano a dover passare dalle cure pediatriche a quelle per adulti. Questo passaggio può essere particolarmente complesso e delicato, dato che i pazienti con condizioni urologiche croniche o congenite necessitano di un approccio personalizzato e di una continuità assistenziale che garantisca il miglioramento della loro qualità di vita.Inoltre, durante i lavori sta emergendo l'irrinunciabile apporto fornito delle tecnologie innovative in ambito urologico, in particolare la tecnologia robotica, tema trattato dal Prof. Andrea Minervini, Responsabile Ufficio Ricerca Siu. La chirurgia robotica sta rivoluzionando il modo in cui vengono eseguiti molti interventi urologici, offrendo vantaggi in termini di precisione, recupero e riduzione del dolore post- operatorio.