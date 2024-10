Picaro: 'L'Università deve rimanere uno spazio di confronto aperto, ma senza ideologizzazioni'

BARI - “Pur riconoscendo l'importanza della libertà accademica e del pluralismo di pensiero all'interno delle università, è necessario esprimere preoccupazione per l'organizzazione, da parte dell'Università Aldo Moro di Bari, di un convegno dedicato all’omogenitorialità, un tema che tocca profondamente i diritti dei minori e il concetto di famiglia. Iniziative come queste rischiano di introdurre visioni ideologiche radicali che, anziché stimolare un vero dibattito costruttivo, promuovono pratiche controverse come l'utero in affitto, già condannato dalla Corte Costituzionale per la sua gravità nel ledere la dignità della donna e il diritto dei bambini a una mamma e un papà”, ha dichiarato l'europarlamentare Michele Picaro (ECR - FdI).Picaro ha sottolineato che le università dovrebbero rappresentare luoghi di confronto equilibrato e informato, dove gli studenti possono accedere a una pluralità di punti di vista senza subire pressioni ideologiche. “La presenza di organizzazioni e attivisti legati a battaglie politiche per la legalizzazione dell'utero in affitto in un contesto accademico come questo solleva dubbi sulla neutralità scientifica e didattica dell'evento. I giovani hanno il diritto di formarsi in ambienti che offrono una visione completa e non parziale dei temi trattati.”Picaro ha inoltre ribadito il proprio impegno in Europa per difendere i valori della famiglia e della tutela dei diritti dei minori. “La famiglia, intesa come l'unione naturale tra un uomo e una donna, e la difesa dei bambini, devono rimanere al centro delle politiche europee e nazionali. Continueremo a monitorare le iniziative legislative che minacciano questi valori fondamentali, collaborando con associazioni e parlamentari a livello internazionale.”