Bari: Mattarella parlerà al Festival delle Regioni?

Oggi, alle ore 18:00, Sergio Mattarella sarà a Bari per partecipare alla cerimonia inaugurale della terza edizione del Festival delle Regioni. Secondo quanto riportato nel programma ufficiale, il Presidente della Repubblica presenzierà all'evento, senza però intervenire. Tuttavia, il condizionale è d'obbligo, poiché la Prefettura di Bari non ha escluso l'eventualità di un discorso "a sorpresa" del capo dello Stato.Se Mattarella si limiterà a presenziare, sarà la seconda volta consecutiva, a distanza di 10 mesi, che il Presidente non prenderà la parola a Bari. L'ultima occasione risale al 29 gennaio 2024, quando, sempre al Teatro Piccinni, presenziò ma non intervenne al convegno celebrativo dell'ottantesimo anniversario del Congresso Nazionale dei Comitati di Liberazione.