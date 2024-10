Rientrati in Italia 12 migranti: la motovedetta della Guardia Costiera sbarca a Bari

BARI - Nel primo pomeriggio di oggi, la motovedetta della Guardia Costiera italiana ha attraccato al porto di Bari, riportando in Italia 12 migranti provenienti dal Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Gjader, in Albania. Il trasferimento è avvenuto dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro albanese, decretando il loro rientro in territorio italiano.

La motovedetta era partita questa mattina dall'Albania attorno alle 9:30, compiendo il viaggio verso Bari in poche ore. Lo sbarco si è svolto rapidamente, in pochi minuti, senza particolari difficoltà. I migranti, di cui 7 bengalesi e 5 egiziani, sono stati successivamente trasferiti presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Bari, dove riceveranno l'assistenza necessaria.

Questo rientro è avvenuto in seguito a un'ordinanza giudiziaria che ha stabilito il rientro dei migranti in Italia, mettendo in discussione la loro permanenza nel centro albanese.