Bari, presentata oggi 'E-22 Youth League': il torneo di calcio giovanile di Levante Azzurro in programma dal 18 al 20 ottobre

BARI - È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la terza edizione di “E-22 Youth League”, il torneo di calcio giovanile organizzato dalla società sportiva Levante Azzurro ssd e patrocinato dalla commissione comunale Cultura e Sport, in programma dal 18 al 20 ottobre su quatto campi sportivi: il Sante Diomede, il Levante Center e il Levante Center 2.0, a Bari, e il Palmiotta a Modugno.Saranno cinquantasei le squadre partecipanti (categorie under 12 e under 10) alla tre giorni, che consentirà alla Puglia e alle città di Bari e Modugno di accogliere giovani calciatori dall’Italia e dall’estero, e che rappresenterà, inoltre, un’importante occasione di turismo sportivo.Alla presentazione hanno partecipato l’assessore comunale al Turismo Pietro Petruzzelli, l’organizzatore del torneo Domenico Lieggi, il presidente della Levante Azzurro Raffaele Cesario, il coordinatore regionale del settore giovanile della Figc Antonio Quarto, la delegata FIGC Puglia Diletta Mancini, la coordinatrice della comunità GEA Giulia Aquilino ed Emanuele Iacovone di A.Re.T. Pugliapromozione.In collegamento da remoto, sono intervenuti i responsabili dei settori giovanili dell’Inter Massimo Tarantino e del Sassuolo Angelo Carbone e il responsabile delle attività di base dell’Empoli Tommaso Dalledonne.Il torneo è suddiviso in quattordici gironi, per due categorie (under 12 e under 10), che raggruppano 56 settori giovanili di importanti rappresentative italiane ed estere, tra le quali Inter, Milan, Empoli, Juve, Roma, Lecce, Sassuolo, Andria, Francavilla, Altamura, Cerignola, Celta Vigo, con la finalissima in programma domenica 20 ottobre a Modugno.“Questa manifestazione è importante - ha esordito Pietro Petruzzelli - perché il calcio, e lo sport in generale, consente a ragazze e ragazzi la possibilità di maturare, sia fisicamente sia come individui, e di crescere divertendosi. E, di conseguenza, il torneo disegnerà Bari e Modugno come città più attrattive e più inclusive. E il fascino dello sport, unito alla professionalità degli organizzatori e alla bellezza della città, crea le condizioni per parlare, qui a Bari, di turismo sportivo”.“A questo torneo, giunto con entusiasmo al traguardo della terza edizione, parteciperanno i settori giovanili di società sportive tra le più importanti d’Europa - ha spiegato Domenico Lieggi - sia professionistiche sia dilettantistiche, tra le quali vorrei ricordare la prestigiosa rappresentativa degli spagnoli del Celta Vigo, certamente un fiore all’occhiello della competizione. Sarà un’occasione importante per vedere all’opera i migliori giovani talenti”.“Ringrazio l’amministrazione comunale di Bari per il sostegno che da sempre assicura a società sportive dilettantistiche come la nostra - l’opinione di Raffaele Cesario - così come la Regione e la Federazione per aver dato il proprio appoggio nell’organizzare questa manifestazione, che tra l’altro ha richiesto notevoli sforzi, con l’impiego di ben quattro impianti sportivi nel territorio”.Antonio Quarto ha sottolineato “l’impegno delle istituzioni pubbliche e degli organizzatori nella realizzazione di un evento sportivo di grande rilievo per il territorio, che vedrà in tre giorni centinaia di atleti arrivare a Bari da ogni angolo d’Italia. Il settore giovanile della Federazione è sempre attento a queste manifestazioni, perché consentono di creare utili sinergie tra le società sportive del territorio, per favorire la crescita dell’intero movimento sportivo giovanile”.Diletta Mancini ha puntato l’attenzione “sulla capacità di queste manifestazioni di far emergere i sentimenti, le sensazioni, il lato umano delle persone coinvolte: atleti, allenatori, famiglie, spettatori. Perché riteniamo che il settore giovanile sia la parte migliore del calcio”.“Puglia Promozione considera lo sport come strumento di crescita del territorio - ha commentato Michele Iacovone - grazie alla capacità di esaltarne le peculiarità geografiche culturali e turistiche. Grandi eventi come il E-22 Youth League rappresentano un formidabile strumento di marketing territoriale, che risponde perfettamente ai principi di politica regionale che portiamo avanti”.“Lo sport - ha concluso Giulia Aquilino - è in grado di abbattere qualunque barriera, e i ragazzi della cooperativa, Comunità Mamme con Figlie e Centro Disabili, parteciperanno con gioia a questo evento, per vivere tre giorni all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione”.