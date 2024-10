Wat!: a Bari 4 profili su 10 difficili da trovare. Un piano di azione per la transizione scuola-lavoro

BARI – La provincia di Bari ha un mercato del lavoro dinamico con 450mila occupati e 34mila nuove assunzioni previste nel trimestre agosto-ottobre, ma quattro profili su dieci ricercati dalle aziende sono difficili da reperire, in particolare laureati universitari e diplomati. A partire da questo scenario, studenti, docenti, aziende e istituzioni hanno lavorato insieme per formulare risposte concrete alle sfide della transizione scuola-lavoro, evidenziando la cruciale importanza di tre fattori: la mobilità, nazionale e internazionale, la "cultura dell'errore", in grado di favorire crescita e apprendimento, e il ruolo abilitante delle politiche pubbliche per avvicinare giovani e lavoro.È quanto emerso dalla tappa barese di “WAT! What a Transition”, il viaggio tra territori, scuola e lavoro organizzato da Randstad, la talent company leader mondiale nei servizi HR, e TEHA Group, primo Think Tank privato in Italia, durante la quale sono intervenuti Alessandro Delli Noci, Assessore alle Politiche Giovanili e allo Sviluppo Economico di Regione Puglia, Roberto Covolo, staff tecnico del Sindaco di Bari, Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari e Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Sviluppo Economico di Regione Puglia.Durante la due giorni di lavori è stata presentata l’analisi sul mercato del lavoro locale condotta da Randstad Research, che ha evidenziato una riduzione considerevole della disoccupazione giovanile, oggi al 26,4% (-9 punti percentuali dal 2022), oltre 36.000 persone in transizione verso il mercato del lavoro nel trimestre settembre-dicembre in diversi settori, tra cui “istruzione, sanità e servizi sociali” (17,9%), “commercio” (15.1%) e “industria” (13,9%). Tra i profili di più difficile reperimento, secondo l'indagine, i diplomati ITS (61,3%) e quelli con diploma professionale (47%).Nel corso dell’appuntamento all’Officina degli Esordi, si sono incontrati oltre 150 tra studenti e docenti, rappresentanti delle imprese, associazioni, esponenti delle istituzioni e della politica, per scoprire e mettere a sistema casi di successo nella transizione scuola - lavoro. Partito da Parma il 17-18 aprile, dopo Bari WAT! farà tappa a Milano il 24-25 ottobre e a Napoli il 30-31 ottobre. Nel corso della prima giornata di WAT! a Bari, i partecipanti si sono confrontati in tavoli di lavoro misti su esperienze e punti di vista sulla transizione scuola-lavoro, identificando sfide e buone pratiche da mettere a sistema, che grazie al supporto dell’intelligenza artificiale sono state poi sintetizzate in un’immagine della città nel 2030. La seconda giornata è stata dedicata alla costruzione di una roadmap per lo sviluppo di azioni di sistema, stilando in conclusione il piano d'azione per sviluppare progetti di transizione scuola-lavoro efficaci sul territorio."Quello di WAT! è un viaggio tra territori, scuola e lavoro, un percorso itinerante per costruire un ecosistema per il lavoro inclusivo tra stakeholder diversi - spiega Fabio Costantini, AD di Randstad HR Solutions -. È proprio grazie alla contaminazione tra vari punti di vista che daremo vita a delle vere e proprie 'comunità di pratiche', replicabili su tutto il territorio, in grado di generare nuove esperienze di transizione scuola-lavoro e di valorizzare tutti i talenti". 