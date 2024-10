Bari, rinnovata la graduatoria di Sanitaservice

BARI – Il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera, vice presidente della V Commissione e membro del gruppo La Puglia Domani, annuncia il rinnovo della graduatoria di Sanitaservice per un anno, nell’ambito della legge che prevede il rinnovo delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici della Regione Puglia.“Ho lottato fino alla fine affinché il mio emendamento, che prevedeva il rinnovo della graduatoria di Sanitaservice per tre anni, fosse accolto dall’intera assise consiliare,” ha dichiarato Scalera. “Purtroppo, tale proroga rischiava di incorrere in questioni di incostituzionalità.”Scalera ha inoltre evidenziato l’impegno del governo regionale e dell’intero consiglio nel riportare il provvedimento per una proroga di almeno un altro anno, prima della scadenza elettorale di settembre 2025.“Oggi – ha concluso Scalera – abbiamo ridato a molte donne e uomini la speranza di un futuro migliore e più certo. Questo rinnovo rappresenta un segnale importante riguardo alla capacità della politica di lavorare in maniera bipartisan per risolvere i problemi, riuscendo sempre a dare risposte concrete alle esigenze della comunità.”