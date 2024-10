‘Sea & Rivers’. I volontari Plastic Free liberano i boschi di Noci da 500 kg di plastica e rifiuti

NOCI - Sabato 28 settembre, a Noci, si è svolto l'evento nazionale "Sea & Rivers" organizzato da Plastic Free, coordinato dalla referente Antonella Ivone insieme all’amministrazione comunale. La manifestazione ha visto la partecipazione di 16 volontari che, in collaborazione con l'associazione Pugliatrekking Escursionismo, hanno portato avanti una massiccia operazione di raccolta rifiuti presso la Chiesa Madonna della Scala e nelle aree circostanti.Durante l’attività, i volontari sono riusciti a rimuovere ben 500 kg di rifiuti, suddivisi in 30 sacchi, dimostrando quanto sia urgente e necessaria una continua attenzione all’ambiente. Tra i rifiuti trovati si annoverano anche alcuni oggetti insoliti, segno della varietà e gravità del degrado ambientale che affligge alcune zone.L’associazione ha voluto ringraziare l'assessore all'ambiente di Noci, Natale Conforti, che ha non solo fornito il materiale necessario per la raccolta, ma ha anche partecipato attivamente, dimostrando un forte impegno per il territorio. Il Comune di Noci ha infatti sostenuto con grande entusiasmo l’iniziativa, evidenziando l'importanza della collaborazione tra enti locali e associazioni per la salvaguardia del patrimonio naturale.La giornata ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso una maggiore consapevolezza ambientale e conferma l’importanza di un lavoro congiunto per un futuro più pulito e sostenibile.