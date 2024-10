Barletta, conferenza stampa per il 24° incontro nazionale 'Le Parole Ritrovate'

BARLETTA - Il 22 ottobre 2024, alle ore 10.00, presso la "Casa del Fare Assieme" di Trani (in Via Baldassarre, 72, ex Ospedaletto), si terrà la conferenza stampa di presentazione del 24° incontro nazionale "Le Parole Ritrovate". Per la prima volta, l'evento annuale si svolgerà in Puglia, dal 24 al 26 ottobre 2024, al Teatro Curci di Barletta.L'incontro è promosso dal coordinamento nazionale “Le Parole Ritrovate” e organizzato dal Centro Diurno Cogestito, insieme alle associazioni "Diversamente Uguali" e "Obiettivo Salute", entrambe impegnate nella tutela della salute mentale. Nato nel 2000, il movimento de “Le Parole Ritrovate” ha come obiettivo quello di dare voce a tutti i protagonisti del mondo della salute mentale, creando spazi di confronto aperto e paritario tra utenti, familiari, operatori e cittadini.Al centro del progetto c'è il concetto di "fare assieme", una buona pratica che punta a eliminare stigma e pregiudizi, promuovendo un clima di collaborazione, libertà e inclusione. Grazie al fare assieme, si sviluppano percorsi formativi e di sensibilizzazione volti a migliorare i servizi di salute mentale e coinvolgere tutta la comunità, con eventi a forte impatto mediatico e sociale. L'iniziativa si sta espandendo anche a livello internazionale, con progetti già avviati in Norvegia, Giappone e India.Durante la conferenza stampa, verranno presentati il programma completo dell'incontro nazionale e i "Fondamentali delle Parole Ritrovate", documenti che illustrano i principi e gli obiettivi dell'iniziativa.