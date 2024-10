Da Leuca agli Emirati Arabi, Austria e Romania: la favola di Gabriele Vallo

. ROMA – Emirati Arabi, Austria, Romania e nel 2025 lo aspettano di nuovo a Dubai.Un contrabbasso per aprirsi una strada nel mondo e nella vita.E’ la bella favola di Gabriele Vallo, nato a Finibus Terrae (S. Maria di Leuca), all’ombra del celebre Faro e della Basilica sul Promontorio Japigio, 21 anni fa (24 ottobre 2003).Con la passione per la musica sin da piccolo. Assecondata dalla famiglia, il padre Francesco, la madre Pina Trane. Sacrifici ben ripagati.Talento precoce: ha appena 7 anni quando va a Salve (Lecce), alla Scuola di Musica del maestro Danilo Tasco “Data”, batterista storico dei Negramaro, gruppo cult, avvicinandosi così al basso elettrico.Passo successivo: il Liceo Musicale “E. Giannelli” di Casarano, passando allo studio del contrabbasso. Allo stesso tempo frequenta il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.Le Orchestre gli mettono subito gli occhi addosso e a 17 anni gli offrono una ribalta nazionale accompagnando cantanti di fama spesso in diretta tv, in festival, concerti, rassegne.Eccone alcuni: Gigi D’Alessio, Boomdabash, Patty Pravo, Simone Cristicchi, Franco Simone, Dik Dik, Alan Sorrenti, Fiordaliso, I Santo California, Il Giardino dei Semplici, Tony Esposito, Povia, Serena Brancale, Iva Zanicchi, Michele Zarrillo, Antonella Ruggiero, storica voce dei Matia Bazar. E’ anche il contrabbassista della band del cantante Matteo Cazzato (Presicce) con cui nell’estate appena conclusa ha fatto due concerti: Leuca e Casarano.Concluso il Liceo Musicale, Gabriele si trasferisce a Roma per frequentare il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”.E anche qui trova persone che apprezzano la sua bravura: è subito impegnato con l’Orchestra Giovanile “Fontane di Roma” con cui si esibisce in luoghi e con compositori famosi. Diverse le collaborazioni televisive con la Rai in cui suona il basso elettrico. E’ stato diretto dal compositore e direttore Paolo Vivaldi attivo nella composizione di colonne sonore di fiction su Rai1 e di recente ha partecipato a un concerto-evento nel delizioso scenario dei Giardini “La Mortella” di Ischia, per un omaggio al compositore britannico “William Walton” (Oldham, 29 marzo 1902-Ischia, 8 marzo 1983).A febbraio è stato in tournée negli Emirati Arabi e ad aprile in Austria (Vienna) come contrabbassista. A giugno ha partecipato da bassista alla trasmissione "Sogni di Gloria" presentata da Giulia Nannini in diretta su Rai Radio 2: ha accompagnato una cantante siciliana, in duo, Alex AllyFy.A settembre altra tournée in Romania con l’Orchestra del Conservatorio “Santa Cecilia”. Tornato nella Capitale, ha appena inciso un disco con la stessa Orchestra.Ora è a Leuca ma a fine mese tornerà a Roma per riprendere gli studi e i concerti in giro per il mondo.