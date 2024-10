Barletta, domenica 13 ottobre tutti in Fiera: i tanti volti del benessere

BARLETTA - Benessere. Una parola che, negli ultimi anni, ha assunto un significato importante, rilevante, diverso. I ritmi serrati a cui quotidianamente siamo sottoposti hanno innalzato il livello di attenzione verso le patologie derivanti da fattori stressogeni che impongono, giocoforza, un’accelerazione tutt’altro che salutare dello stile di vita. In quest’ottica, la prima edizione della “Fiera del Benessere”- patrocinata dal comune di Barletta e dalla regione Puglia, sarà inaugurata domenica 13 ottobre alle ore 9.00 presso l’Hotel dei Cavalieri a Barletta.Lo scopo principale dell’imperdibile iniziativa è quello di creare un ambiente inclusivo e stimolante, un’importante opportunità per riscoprire i piaceri delle coccole e del relax.Una giornata volta a valorizzare, tutelare e promuovere il benessere di visitatori e partecipanti sotto il profilo culturale, ambientale, alimentare e salutare.L’evento - organizzato da “Centro Yoga Piccolo Loto Barletta” di Rosa Maria Convertini e “Studio Naturopatia” di Katia Calderone - si propone, divulgando corretti stili di vita, di offrire un’esperienza completa e coinvolgente per i visitatori con lezioni pratiche di Yoga e meditazione, rappresentazioni sportive, trattamenti olistici, conferenze su alimentazione e benessere psico-fisico, stand informativi, lettura dei sogni, attività educative e ludiche rivolte ai più piccoli e tante altre sorprese. Siamo estremamente soddisfatte della grande partecipazione e del calore con cui è stata accolta la manifestazione- dichiarano Katia Calderone e Rosamaria Convertini- l’ottimo riscontro ottenuto, oltre ogni aspettativa, ci motiva a continuare su questa strada, promuovendo benessere e corretti stili di vita. La “Fiera del Benessere”- spiegano le organizzatrici- rappresenta un'occasione unica per scoprire e sperimentare pratiche e prodotti per il benessere del corpo e della mente. Non perdete l'opportunità di partecipare- concludono- a quella che sarà una manifestazione straordinaria, che promette di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del benessere e della salute poiché partecipare e sostenere la “Fiera del Benessere” significa diventare promotori di un sano stile di vita e contribuire alla diffusione di un messaggio positivo sull’importanza dell’attività fisica e della cura di sé.Fino ad esaurimento posti, sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso della Fiera. E’ prevista la possibilità per tutti i visitatori di passeggiare gratuitamente tra gli stand di artigianato locale e prodotti olistici, acquistare articoli naturali, biologici e sostenibili, usufruire di trattamenti offerti da operatori olistici a prezzi speciali.Gli espositori saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli personalizzati.Partnership dell’evento: LILT BAT, Sport e Salute