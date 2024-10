Bitonto, arrestato cittadino albanese per detenzione e trasporto di 6,5 kg di cocaina sulla A14

BITONTO - Nella tarda mattinata del 2 ottobre 2024, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, cittadino albanese regolarmente residente in Italia, per presunto coinvolgimento nel reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto durante un controllo stradale lungo l'autostrada A/14, nel territorio di Bitonto, grazie all'intervento degli agenti della Polizia Stradale.

L’uomo, alla guida di una BMW, è stato fermato per un controllo di routine, ma il suo atteggiamento insolitamente nervoso ha insospettito gli agenti, spingendoli a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo. A supporto dell'operazione, è intervenuta l'unità cinofila antidroga della Questura di Bari, che ha subito rilevato la presenza di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione, i cani antidroga hanno individuato un nascondiglio ben occultato nel vano ricavato tra la paratia anticalore e il sottoscocca dell’auto, dove sono stati trovati sei involucri parallelepipedi contenenti cocaina, per un totale di circa 6,5 chilogrammi.

Dopo le procedure formali, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare. Le indagini sono ancora in fase preliminare, e il fermato sarà giudicato nel contraddittorio con la difesa, come previsto dal sistema giudiziario italiano.

L’operazione sottolinea l’efficacia dei controlli stradali e del coordinamento tra le diverse unità della Polizia di Stato nel contrastare il traffico di stupefacenti, un fenomeno sempre più diffuso lungo le principali arterie autostradali del Paese.