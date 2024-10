Festival del Diritto, oggi la seconda giornata con il climatologo Andrea Giuliacci

BITONTO – A Bitonto, nella elegante cornice del Teatro Traetta, ieri sera è stata inaugurata la quinta edizione del Festival del Diritto. Il messaggio inaugurale è stato rivolto al numeroso pubblico presente dall'avvocato Michele Coletti, presidente del Centro Studi Sapere Aude; a seguire, i saluti di Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto; e di Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari.Particolarmente ricco di spunti il dibattito su ambiente e territorio, magistralmente moderato dalla giornalista Ilaria Delvino, con gli interventi di: Giovanni Forte, tenente dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico; Vito Felice Auricchio, geologo e commissario straordinario del Governo per la bonifica dell’area di Taranto; Francesco Tarantini, presidente Parco dell’Alta Murgia; Roberto Nicola Toscano, amministratore unico SANB; e Monsignor Francesco Savino, vicepresidente CEI per l’Italia Meridionale.La seconda giornata del Festival, oggi sabato 5 ottobre, prenderà il via alle ore 10 in Piazza Cavour, con “Ri-vivere l’ambiente”. Interverranno Roberto Nicola Toscano, amministratore unico SANB; Massimo De Maio, docente Università Pontificia Antoniarum Roma; Luisa Sabato, professoressa dell’Università degli Studi di Bari; il climatologo e meteorologo Andrea Giuliacci; Daniela Iasillo, strategic development Copernicus. Alle 17.30, al Teatro Traetta, si discuterà di “Inquinamento e tutela della salute”. All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Mario Sicolo, interverranno: Raffaele Viglione, magistrato presso il Tribunale civile di Taranto; Antonio Moschetta, medico-ricercatore e scrittore; Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani; Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto; Savino Gambatesa, presidente nazionale di “Fare Verde”.DOMENICA 6 OTTOBRE. L’ultima delle tre giornate, domenica 6 ottobre, si aprirà alle ore 9.30 in Piazza Cavour con “Occhi verdi sulla città”: Serena Triggiani, assessora all’Ambiente della Regione Puglia, si confronterà con le associazioni ambientaliste e con FIDAPA, Università della Terza Età e Centro Ricerche di Storia e Arte-Bitonto. L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Viviana Minervini e precederà una passeggiata in Lama. Dalle 10.30 alle 12.30, sempre in Piazza Cavour, spazio al Laboratorio Didattico per bambine e bambini a cura dell’associazione “Mamamma”. Alle ore 18, il Festival torna al Teatro Traetta con il dibattito “Inquinamento e ambiente”, moderato da Salvatore D’Aluiso. Interverranno Roberto Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari; Luca Ramacci, presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione; Alessandro Amato, avvocato e curatore del Manuale di Diritto Penale dell’Ambiente; Italo Federici, vicesegretario generale ANM e presidente di sezione presso il Tribunale di Taranto. Alle 20.30, al Teatro Traetta, lo spettacolo musicale “Ballad For Nature” a cura del gruppo Green Spirits.ORGANIZZAZIONE. Il Festival del Diritto, organizzato dal Centro Studi Sapere Aude, è realizzato con il patrocinio e il sostegno economico di: Comune di Bitonto, Consiglio regionale della Puglia, Ordine degli Avvocati di Bari. Importanti anche gli sponsor privati quali, in particolare: Cooperativa Oliveti Terra di Bari, Sanb, Intoedil, Palazzo Antica Via Appia, Gruppo Intini, Oleificio De Santis. L’evento è patrocinato, inoltre, dal Comune di Terlizzi e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Quest’anno, titolo e tematica al centro dei tre giorni è “Che ambiente!”. Un punto esclamativo per sottolineare, anche graficamente, la centralità assoluta acquisita dalla questione ambientale e climatica a tutti i livelli.