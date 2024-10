Bitonto, finale del Concorso di canto dedicato a Tommaso Traetta

BITONTO - Il Traetta Opera Festival prosegue la programmazione mercoledì 2 ottobre (ore 20.30) con il concerto finale, al Teatro Comunale di Bitonto, della decima edizione del Concorso internazionale di Canto Lirico intitolato a Tommaso Traetta, competizione che l’anno scorso ha visto trionfare il soprano Claudia Urru e che anche in passato ha premiato concorrenti diventati interpreti molto richiesti nel circuito dei teatri d’opera e dei festival lirici italiani ed internazionali. D’altronde, ad ogni edizione la giuria è composta da personaggi illustri del mondo dell’opera e della concertistica e quest’anno prevede una commissione formata da Cornelia Blanche, pianista a direttore artistico dell’International Competition Musiktalente Germany, Alfredo Sorichetti, direttore artistico di Civitanova all’Opera, Jan José Navarro Hernandez, direttore dell’Orchestra dell’Università di Almeria, in Spagna, Luciano Corona, manager e organizzatore nella produzione di opere liriche, e Vito Clemente, direttore artistico del Traetta Opera Festival.I 74 concorrenti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, provengono da Australia, Giappone, Corea del Sud, Cina, Russia, Ucraina, Moldavia, Brasile, Bolivia, Germania, Belgio, Inghilterra e Italia. Oltre ai riconoscimenti in denaro che verranno assegnati ai primi tre assoluti, la competizione prevede come «premio speciale» la scrittura per una produzione del Traetta Opera Festival 2025. Ad accompagnare i concorrenti, Ettore Papadia, pianista martinese con una lunga carriera concertistica e da trent’anni pianista accompagnatore al Festival della Valle d’Itria.Costo dei biglietti 2 euro. Info 080.3742636 - www.traettafestival.it - biglietteria@traettafestival.it