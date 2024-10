Bollo auto: Scatigna (FdI): “Ecco la proposta di legge che premia i contribuenti virtuosi”

Riduzione degli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti. Questo l’obiettivo della proposta di legge del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Puglia.



“Necessario cambiare approccio nei confronti dei cittadini che onorano nei tempi prestabiliti quanto previsto dalla normativa ministeriale”, commenta Tommaso Scatigna, primo firmatario della pdl e che ha dato continuità alla proposta avanzata lo scorso aprile da Michele Picaro, oggi eurodeputato. “Dall’introduzione di detta misura deriveranno duplici vantaggi tanto per il contribuente, quanto per la Regione Puglia: consistenti per il primo, che sarà stimolato ad ottemperare al pagamento nel termine di scadenza stante il vantaggio economico e, per l’Amministrazione in quanto si verificherà un logico incremento delle proprie entrate”.

La proposta di legge presentata dai consiglieri Tommaso Scatigna, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Tonia Spina prevede, per l’anno tributario 2024, una riduzione del 5% dei corrispondenti importi dovuti nell’anno tributario 2023; per l’anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5% dei corrispondenti importi vigenti nell’anno tributario 2024; per l’anno tributario 2026, nella ulteriore misura del 2,5% dei corrispondenti importi vigenti nell’anno tributario 2025.