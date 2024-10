Cachaça Blu e Márcio Silva annunciano il primo Roadshow

MILANO - Cachaça Blu e Márcio Silva hanno il piacere di annunciare il primo Roadshow dedicato al celebre distillato Brasiliano. Un tour esclusivo e avvincente che toccherà cinque città italiane e sarà ospitato dalle location più rappresentative del mondo della mixology.

Márcio Silva, bartender pluripremiato e co-fondatore dell'Exímia Bar, è da tempo uno dei protagonisti della scena brasiliana della miscelazione ed il suo è stato il primo nel suo Paese a essere riconosciuto tra i 50 migliori bar del mondo.

Per quindici giorni, Márcio Silva e Cachaça Blu visiteranno le principali capitali italiane del cocktail, da nord a sud, promuovendo gli aspetti intrinseci che rendono la cachaça un prodotto versatile e di alta classe – il terzo distillato più consumato al mondo – diffondendo al contempo l'energia del territorio brasiliano e il un gusto incomparabile.

Sarà un’occasione unica per professionisti e appassionati di immergersi nell'affascinante e misterioso mondo della cachaça attraverso le conoscenze e l'esperienza di una delle più grandi star della scena mondiale. Per non parlare della gioia unica e contagiosa di Márcio e della sua anima generosa!

Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma e Napoli sono le tappe del tour mentre – tra eventi stampa, guest e masterclass – saranno più di una dozzina i momenti in cui Márcio incontrerà il pubblico e gli operatori. Milano – tappa di partenza – sarà anche la destinazione finale dove, per chiudere in bellezza, sarà organizzato un super Closing Party.





CALENDARIO ROADSHOW:

MILANO

Venerdì 25 Ottobre 2024

PRESS DINNER - Milord Milano - Ore 19:30 (evento riservato alla stampa)





Sabato 26 Ottobre 2024

GUEST - Dry Milano Solferino - Ore 20:00-24:00





_FIRENZE

Lunedì 28 Ottobre 2024

GUEST - Giacosa 1815 Firenze - Ore 18:30





Martedì 29 Ottobre 2024

MASTERCLASS - Atrium Bar at Four Seasons Firenze - Ore 14:00





_BOLOGNA

Martedí 30 Ottobre 2024

GUEST - Bamboo Bologna - Ore 22:00

Giovedì 31 Ottobre 2024

MASTERCLASS - Bamboo Bologna - Ore 15:00

_PISA

Sabato 2 Novembre 2024

GUEST - Jeffer Pisa - Ore 22:00









_NAPOLI

Martedì 5 Novembre 2024

GUEST - La Fesseria Napoli - Ore 21:30





_ROMA

Giovedì 7 Novembre 2024

MASTERCLASS – Wisdomless Club – Ore 14:00









Giovedì 7 Novembre 2024

GUEST - Drink Kong Roma - Ore 22:00-01:00





_MILANO

Sabato 9 Novembre 2024

MASTERCLASS - Percento Lab - Ore 14:00





Márcio Silva, Barman pluripremiato, imprenditore, mentore, conduttore di reality show e organizzatore di competizioni internazionali, è considerato una star nel settore dei cocktail a livello mondiale. A lui si deve anche l'inserimento del Brasile nella mappa mondiale dei cocktail.

In 27 anni di carriera, Márcio ha viaggiato in più di 88 Paesi aprendo bar e formando il loro team. Ha imparato il mestiere in Europa, soprattutto a Londra e a Marbella, in Spagna, dove ha avuto l'opportunità di lavorare con nomi importanti del mondo della mixology.

Il suo curriculum comprende un gran numero di premi e riconoscimenti e per sei anni consecutivi è stato incluso nella lista delle 100 persone più influenti nel settore a livello globale da Drinks International, che lo definisce “una luce di primo piano sulla scena brasiliana dei cocktail”.

Con uno spirito instancabile, ha appena aperto l’EXÍMIA, il suo nuovo bar a San Paolo, insieme alla socia e acclamata chef Manu Buffara, 19° nella classifica mondiale di “The Best Chef Awards” nel 2023, e votata come miglior chef dell'America Latina da “The World's 50Best Restaurants” nel 2024.

Unico brasiliano a guidare un bar brasiliano nella lista dei 50 migliori bar del mondo nel 2019 (The World's 50Best Bars - Guilhotina 15° posizione);

“The Man of The Year” secondo la rivista GQ;

Riconosciuto come una delle personalità più importanti della città di San Paolo, in Brasile, per il suo lavoro di sviluppo della cultura gastronomica; Nominato “Top 10 Bartender of the Year” dai “Tales of the Cocktail - Spirited Awards” di New Orleans, USA;

Riconosciuto come leader della cultura mondiale del cocktail dal “Tales of the Cocktail - Spirited Awards” di New Orleans, USA;

Il suo bar Exímia è stato votato tra i 10 migliori bar delle Americhe, tra i 10 migliori bar dell'America Latina e tra i 10 migliori bartender dell'America Latina da Shaker Awards Messico.

Orgogliosamente prodotta in Brasile e fondata nel 2024, Blu è una cachaça di grande pregio in grado di soddisfare i più elevati standards qualitativi dell'industria mondiale degli spirits.

Realizzata esclusivamente dal garapa - il succo fresco estratto dalla canna da zucchero, viene fermentato e distillato fino a raggiungere un titolo alcolometrico del 39%, la cachaça Blu si afferma come uno dei più importanti marchi Brasiliani.

Siamo nel Minas Gerais, una regione sud-orientale del Brasile ed è qui che nasce Blu, in una tenuta di gestione familiare, benedetta da un ambiente circostante perfetto, in cui la combinazione di clima caldo e umido con stagioni ben definite tra piogge e siccità, consente una rigogliosa crescita della canna da zucchero.

Al momento della raccolta, la canna viene tagliata a mano e nel giro di 24 ore al massimo si svolge il lento processo di macinatura. Il succo viene poi filtrato per eliminare ogni impurità e portato a fermentazione spontanea, mentre i lieviti naturali danno vita alla magia senza alcun tipo di interferenza.

Questo processo richiede in media 24 ore: una volta completato, il succo fermentato è sottoposto ad una lenta e controllata distillazione in alambicchi di rame (copper pot stills, distillazione discontinua). Il risultato di questo accurato processo sono piccoli quantitativi della più pura e raffinata bevanda alcolica brasiliana.

L’agricoltura sostenibile è di vitale importanza per Blu: il rispetto e la gratitudine per la natura in una visione a lungo termine sono principi che accompagneranno sempre il percorso intrapreso dall’azienda. I principi di produzione della cachaça Blu si basano su una filosofia “Zero Waste”. Ciò significa che tutti i componenti residui vengono riutilizzati come compost, mentre i pannelli solari garantiscono la produzione di energia pulita alla fattoria dove la cachaça viene coltivata.

La linea Cachaça Blu si presenta in tre diverse selezioni, una differente dall'altra, per un utilizzo specifico sia in mixology che nel food pairing:

Cachaça Blu Pura - Nella totale assenza di legno, PURA sintetizza l’equilibrio semplice ma perfetto tra alcool e canna da zucchero. Un delicato sentore di note floreali si fonde con un tocco di dolcezza regalando un gusto prevalentemente fresco e morbido.

Cachaça Blu Carvalho - Invecchiata in botti di rovere, la cachaça CARVALHO ha un aroma balsamico e piacevolmente morbido derivato da un delicato bouquet di vaniglia, caramello e cocco che, a loro volta, si fondono in una squisita armonia integrandosi ad un tocco di anice e note speziate.

Cachaça Blu Amburana - Grazie alla grande abbondanza di legni nativi brasiliani, come l’AMBURANA, la cachaça può godere di un eccellente invecchiamento. Le botti di Amburana trasferiscono alla cachaça un gusto vellutato incomparabile e leggermente dolce e un aroma di cannella e miele, con note speziate e legnose.

Last but not least, Blu è stata recentemente presentata durante alcuni straordinari eventi su importanti piazze come Roma, Firenze, Milano, Bologna e la costa toscana, a Castiglioncello (LI) icona della nightlife estiva, ed è attualmente presente nelle spirits lists di hotel di lusso come Four Seasons Florence, Cibrèo Helvetia e Palazzo Portinari Salviati, negozi storici come Enoteca Alessi ed Enoteca Gambi, locali di spicco come Dry Milano, The Wilde, Gesto Milano, Serre Torrigiani, Elettrauto Cadore, Jeffer Pisa, per elencarne alcuni, e sottolineare come, in meno di 5 mesi, oltre 150 bars e bartenders hanno assaggiato e apprezzato Cachaça Blu.

Maria Luisa Timoni, 42 anni, giornalista, imprenditrice e sommelier, brasiliana di seconda generazione ma con origini veneziane, è cresciuta nella comunità di oriundi italiani più popolosa al mondo. Per vent’anni è stata alla guida di una importante agenzia di PR e marketing: nel 2019 si è trasferita in Europa (Amsterdam, poi Firenze) con il sogno di iniziare un progetto di valorizzazione della cachaça artigianale di alta qualità.

Dopo 2 anni di instancabile lavoro, nel 2024 Malu lancia la Blu: progetto ambizioso che non solo consentirà lo sviluppo della categoria della cachaça premium sul mercato internazionale, ma farà conoscere il distillato brasiliano anche nei mercati europei e asiatici, dove Blu punta a imporsi come la cachaça di prestigio più conosciuta e apprezzata al mondo.

“Con la mia attività in Brasile ho avuto l’opportunità di lavorare con le più importanti aziende internazionali di moda, catene di hotel di lusso, ristoranti di alto livello e realtà del food & beverage. Grazie al mio lavoro, la mia passione e conoscenza per la cachaça sono cresciute tantissimo ma mi sono resa conto di quanto questo prodotto fosse così poco conosciuto fuori dal Brasile”, spiega Maria Luisa e prosegue: “Con il mio progetto di produzione ed importazione vorrei dare il mio contributo alla valorizzazione della cachaça premium come già accade in Europa per altri importanti distillati. Mi piacerebbe vedere esposte in prima fila nei cocktail bar e nei locali le bottiglie di cachaça e costruire una community di appassionati di questo fantastico prodotto”.