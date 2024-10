Novoli, oltre 700 mila euro dal PNRR per una nuova mensa scolastica

L’Assessore Tonio Roma: "L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa rendendo le scuole più aperte al territorio"





NOVOLI (LE) - L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco di Novoli, Marco De Luca, inanella un nuovo traguardo sul fronte del conseguimento di finanziamenti pubblici. L’Unione Europea infatti, ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale presentata dal Comune di Novoli per la costruzione di una nuova mensa scolastica da realizzare attigua al plesso "don Milani", in via Montale. Sono 720 mila euro i fondi del PNRR a disposizione dell'amministrazione comunale per dotare il paese di un ulteriore importante servizio per gli alunni dell’Istituto Comprensivo (misura inserita nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" - Next Generation). Presto l'inizio dei lavori.





«Ringrazio chi, all’interno dell’amministrazione che mi onoro di guidare, ha lavorato alacremente, occupandosi e preoccupandosi di intercettare quanto opportuno e necessario per il conseguimento di questo nuovo obiettivo - così il Sindaco, Marco De Luca -. Un plauso al bel lavoro di squadra in cui hanno potuto esprimersi l’assessore Francesca Ingrosso, la presidente del Consiglio, Roberta Romano e la Consigliera Sabrina Murra, al fianco della dirigente scolastica, Elisabetta Dell’Atti tutte, indistintamente, sempre molto attente all’ascolto ed alla custodia delle esigenze di famiglie e alunni. Senza dimenticare – aggiunge De Luca -l’infaticabile supporto dell’ufficio tecnico comunale e dei suoi componenti».





«L’obiettivo – dichiara l’architetto Tonio Roma, assessore al PNRR ed alla programmazione economica - è quello di realizzare un immobile che consenta l’estensione del tempo pieno scolastico, anche attraverso la costruzione di “spazi delle mense” per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere la necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. La scuola necessita di nuovi spazi attrezzati ed adeguati. Un bel risultato – chiosa l’assessore Roma - che dimostra la capacità di questa amministrazione che riesce a cogliere tutte le opportunità per la crescita del nostro Comune».





La nuova mensa potrà soddisfare il fabbisogno fino a circa 200 alunni ogni turno che potranno così trattenersi oltre l’orario canonico delle lezioni. Una soluzione utile, per certi aspetti, anche a sovvenire alle necessità di tanti genitori impegnati nel lavoro quotidiano: una nuova idea di inclusione e coesione che consentirà a tante famiglie di conciliare più serenamente vita personale e lavorativa.