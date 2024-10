Boxe, Torneo regionale Elite 2/a serie: trionfa il barlettano Fabio Dimonte

BARLETTA - Straordinario risultato per la A. S.D. Gladiator Gym che si conferma fucina di talenti tra gli appassionati di pugilato che scelgono di indossare i guantoni.Il giovane atleta barlettano Fabio Dimonte si è aggiudicato la vittoria del torneo regionale "Elite" seconda serie, battendo ai punti, in semifinale, il pugile Belmonte Alessandro e in finale, il competitor La Penna Riccardo.Il torneo svoltosi nelle giornate del 18-19-20 ottobre con la supervisione della Federazione Pugilistica Italiana, ha visto la partecipazione di circa ottanta pugili, provenienti dalle varie realtà pugilistiche della regione e ha prodotto un altro entusiasmante esito per il giovanissimo pugile Francesco Cannito (categoria Junior 60 chilogrammi) che si è aggiudicato uno spettacolare match “Fuori Torneo” contro il coriaceo pugile Francesco Bertocco alla sua prima sconfitta nel suo record.Grande soddisfazione dei maestri Antonio Cinieri e Luigi lacquaniti: Un risultato che va oltre le più rosee aspettative- dichiarano i Maestri- un doppio traguardo per due pugili talentuosi e tenaci che hanno dato prova delle abilità elusive che li caratterizzano, grazie alle quali sono riusciti a prevalere su due avversari tra i più indomabili. Siamo orgogliosi- commentano- che dopo soli 5 anni di attività, la nostra Associazione Dilettantistico Sportiva abbia raggiunto massimi livelli agonistici non solo nel pugilato ma anche nel k1, disciplina impartita dal Maestro Domenico Dipaola.“Il pugile Francesco Cannito che a soli 16 anni è già vincitore di una medaglia d’oro nel Torneo Regionale “Pb Cup”- dichiara Antonio Cinieri- ha confermato la sua bravura e determinazione anche in questa preziosa occasione. Sono orgoglioso e fiero di uno tra i miei allievi migliori, una promessa del pugilato professionista. Ora ci prepariamo ad affrontare i Campionati regionali Elite Prima e Seconda serie- conclude- ai quali parteciperà oltre al nostro neo vincitore Fabio Dimonte anche un altro valido allievo Ruggiero Gennaro.Il fascino del ring e della nobile arte della boxe resiste inesorabile allo scorrere del tempo e delle mode- dichiara il Maestro Luigi lacquaniti- Fabio ha onorato il torneo salendo sul gradino più alto del podio. Passo dopo passo, pugno dopo pugno-conclude- la strada dei nostri atleti continua.La competizione, promossa e organizzata da Centro Sportivo Educativo Team Sgaramella & Team Sorbo, si è svolta all'interno del PalaCicogna di Cerignola. (Patrizia Corvasce)