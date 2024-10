Trasporti, Ciliento: 'Per evitare disagi e sovraffollamenti verrà rafforzata la composizione del treno regionale Mola di Bari-Bari delle ore 7:25'

BARI - “Grazie alla tempestiva disponibilità del Regionale di Trenitalia, che ha attivato verifiche e monitoraggi sulla tratta Mola di Bari-Bari, interessata da disservizi e sovraffollamenti dei treni nelle scorse settimane, abbiamo potuto concordare come soluzione immediata di rinforzare la composizione del treno regionale 23510 con partenza da Mola di Bari in direzione Bari Centrale alle ore 7:25”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, che insieme a Trenitalia, è al lavoro per redistribuire i flussi tra i treni da Mola verso Bari in particolare nella fascia oraria 06:55-07:38. Fascia oraria in cui ci sono tre treni regionali che nell’ultimo mese hanno registrato alcuni disagi e disservizi segnalati anche dal sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, all’assessore Ciliento, che proprio ieri ha risposto alla sua richiesta di intervento comunicando quando detto sopra.“Abbiamo potuto verificare che ci sono state contingenze specifiche che hanno causato sovraffollamenti e ritardi – conclude l’assessore –. In ogni caso, insieme a Trenitalia continueremo a monitorare con la dovuta attenzione il servizio regionale nelle fasce orarie indicate come critiche dal Comune di Mola, ma non solo, per poter addivenire a ulteriori soluzioni che limitino disagi e disservizi per l’utenza.”