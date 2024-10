Bruxelles, Emiliano all'apertura della Settimana delle Regioni: 'Giornata importante per le politiche di coesione'

Domani il presidente Emiliano parteciperà, in qualità di membro, alla Plenaria del Comitato delle Regioni in cui si discuterà del piano per la ripresa europea post-COVID, del rafforzamento della resilienza economica locale e regionale nell'evoluzione strategica del mercato unico, dei piani di resilienza per tutte le regioni dell'UE, della promozione del turismo delle radici e della creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità.

BRUXELLES - “Si è aperta la "settimana delle regioni" al Comitato delle Regioni, che è la terza istituzione dell'Unione Europea. È una giornata molto importante. Abbiamo ascoltato un bellissimo discorso del commissario delle politiche di coesione Ferreira, che sta per cedere il ruolo a Raffaele Fitto, in cui ha raccomandato di mantenere le politiche di coesione in capo alle Regioni e di non farle passare troppo dai governi centrali. La coesione è quella politica europea e nazionale che mira a far crescere più in fretta le regioni economicamente più indietro. La Puglia è la prima regione italiana nella capacità dell'utilizzo dei fondi europei. Sta crescendo al doppio della velocità dell'Italia dal punto di vista economico e soprattutto è una delle prime regioni europee nella capacità di impiego di queste Strategie. Siamo molto interessati a mantenere l'attuale modello e a evitare che qualcuno possa cambiarlo. Ecco perché siamo qui”.Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Bruxelles al termine della Cerimonia di Apertura della Settimana Europea delle Regioni 2024 che si è svolta nella sede del Parlamento Europeo.Si tratta del più grande evento annuale europeo dedicato alla politica di coesione.