'Cabaret Politik', diversi artisti insieme a Lecce per uno spettacolo ironico e irriverente

Una performance innovativa ideata da Davide Morgagni e proposta con Astràgali Teatro. 17 ottobre 2024, ore 20.30 Teatro Astràgali, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - In programma giovedì 17 ottobre, alle 20.30, presso la sede di Astràgali Teatro, in via Giuseppe Candido, 23, Lecce, "Cabaret Politik", un'innovativa esperienza teatrale ideata da Davide Morgagni, scrittore, autore, regista e attore di varie pièce teatrali, proposta in collaborazione con la compagnia teatrale Astràgali Teatro.





Uno spettacolo particolare e coinvolgente, nella quale gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi in un mondo di "comizi" insoliti e accattivanti, presentati da diversi professionisti, tra attori, registi e artisti, e che cercheranno di rispondere alla domanda "Che cos’è la realtà?". Una performance unica nel suo genere, che unisce teatro e riflessione su tematiche attuali e provocatorie. In programma i "comizi", interpretati con stili e talenti differenti, "Considerazioni Provvisorie (Borbottii)" di Cristiano Pallara, "Vero o Falso" di Barbara Toma, "Pubblicità" di Beppe Suppa e Nicole Gentile, "L'acufene Del Chiaroudiente" di Simone Franco, "La Continuità della Vita Quotidiana" di Andrea Cariglia e "Capodanno in Casa Marzano" di Simone Miglietta.





A presentare la serata Davide Morgagni, che introdurrà la serie di interventi, pensati e proposti con un tono che spazia tra l’ironia e il serio, attraverso il talento di diversi interpreti che si susseguono sul palco affrontando argomenti di estremo interesse comune.





Ingresso: € 5,00. Consigliata la prenotazione.





Per Info:

Tel. 3892105991