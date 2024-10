Altro intervento di riqualificazione a Foggia

FOGGIA - La Giornata Mondiale Contro l’Incenerimento dei Rifiuti è una celebrazione annuale che si tiene il 14 ottobre di ogni anno. La gestione dei rifiuti si è trasformata in un tema di importanza vitale per la salute del nostro pianeta. Ogni anno, il 14 ottobre, viene celebrata la Giornata mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti, un’iniziativa promossa da GAIA, l’Alleanza globale per le alternative all’incenerimento. Questo evento ci invita a riflettere sull’urgente necessità di adottare la strategia del Rifiuti Zero, che si basa sulla prevenzione, la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il compostaggio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e tutelare la salute dei cittadini.

I volontari de La Via della Felicità, in linea con il capitolo 12 “Abbi Cura del Pianeta” dell’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard negli anni Ottanta, hanno messo in atto un intervento di riqualificazione nella città di Foggia.

I volontari hanno raccolto una decina di sacchi con i rifiuti che sono stati abbandonati lungo tutta Via de Petra dove hanno ritrovato cartoni e coperte abbandonati, mozziconi e vetri rotti, cartacce e pacchetti di sigarette, plastica, lattine e molto altro. Il gruppo vuole inoltre dare il benvenuto alla nuova volontaria Anna che si è unita per l’intervento.

Soddisfatti i volontari del lavoro svolto, si sono dati appuntamento per un altro intervento nel prossimo week-end.

Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o chiama il numero 349.809.2540 (Sig.ra Marina Biancardino).