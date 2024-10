Casa delle Culture di Bari, un laboratorio di teatro per favorire la conoscenza fra i popoli

BARI - Prende il via lunedì 21 ottobre 2024 il laboratorio teatrale socio-culturale che coinvolge attivamente il popolo migrante, gli ospiti di “Casa delle Culture” di Bari e tutti i cittadini che desiderano prendere parte a questo percorso di animazione territoriale. Un percorso che attraverso l’arte drammatica invita alla conoscenza, al dialogo, allo scambio culturale tra differenti etnie, alla conoscenza delle culture diverse. Ė questo il senso de “Del Vento e della Carne - I dialoghi della luna” – VI edizione, l’attività laboratoriale condotta da Andrea Cramarossa del Teatro delle Bambole. Il Laboratorio teatrale è gratuito e si svolge ogni lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed è aperto a migranti ed italiani. Il percorso, ispirato alle pratiche artistiche e culturali dei Paesi di origine degli ospiti della struttura, si concluderà con la messa in scena di un atto performativo che vedrà in qualità di attori protagonisti migranti ed italiani che hanno partecipato al laboratorio.

Chi desidera mettersi in gioco e partecipare al laboratorio di teatro può contattare: info@teatrodellebambole.it - 347.3003359. Il Laboratorio di Teatro gratuito è promosso dal Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” di Bari, finanziato con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 dall’assessorato alla Giustizia e al Benessere Sociale ed ai Diritti Civili del Comune di Bari e gestito da Medtraining in ati con la cooperativa San Giovanni di Dio.

Casa delle Culture offre servizi di accoglienza residenziale temporanea per 25 persone adulte: a tal fine sono attivi lo Sportello per l’integrazione socio-culturale e sanitaria e lo Sportello di orientamento al lavoro e legale. La struttura rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi attraverso laboratori, iniziative, presentazioni, spettacoli e mostre.