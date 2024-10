Curiosità e sorprese al ''Festival culturale dei Borghi rurali della Laga 2024''

Il mese di ottobre inizia con una inedita programmazione per la nota Rassegna Culturale itinerante. Si inizierà con un eccezionale appuntamento previsto nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, quando una nutrita Delegazione di Rappresentanze delle Comunità dei Monti della Laga sarà ospitata negli splendidi scenari del Parco Regionale dei Castelli Romani, all’interno della “Festa della Solidarietà e dell'Associazionismo” organizzata dal Comune di Grottaferrata (Roma). Sarà l’occasione per presentare alla popolazione castellana l’esempio di esperienza di “cittadinanza attiva” promossa dalle Comunità dei Monti della Laga riunitesi nel post-sima, attraverso una progettualità mirata alla rivalutazione culturale e alla rigenerazione sociale, che include ovviamente anche le fortunate edizioni del Festival. L'iniziativa intendere connettere la realtà aggregative esistenti con esperienze “esterne” in grado di arricchire le conoscenze del mondo dell'associazionismo volontario locale, per contribuire a valorizzare il già elevato livello di impegno sociale, culturale e di volontariato delle tante realtà che operano a supporto dei cittadini di Grottaferrata.

Nella giornata di domenica 6, il Festival approderà invece nella frazione aquilana di Aglioni di Capitignano dove all’interno degli spazi messi a disposizione dalla struttura Agrituristica “La Canestra” andrà in scena l’evento “GustArti”. L’obiettivo è quello di valorizzare l’artigianato storico e contemporaneo, promuovendo contestualmente i prodotti di eccellenza locali, prendendo spunto per rallentare il ritmo di vita e godere un giorno di serenità a contatto con la natura. Durante “GustArti”, saranno infatti allestiti stand di artigiani per mostrare ai partecipanti come dalla passione e dal sapere manuale nascano i loro prodotti.





La particolarità di questa giornata è un facile percorso itinerante dove saranno protagonisti i Laboratori, attraverso i quali le persone potranno imparare a realizzare gioielli, canestri in vimini, sculture sospese, animali dipinti su sassi, giocoleria e bolle, incisione del legno, grazie alla disponibilità di maestranze ed artisti locali. Tra le tante stazioni allestite per gli antichi mestieri, sarà inoltre possibile osservare le tecniche di macinatura della farina, la pasta trafilata in bronzo, la caseificazione del formaggio, la creazione di sculture in legno, il lavoro all’uncinetto, la tessitura con il telaio, la tintura della lana e il percorso di produzione del miele. La giornata sarà accompagnata anche da spazi di intrattenimento vari, come la tradizionale corsa della conca, senza dimenticare i più piccoli, per i quali sarà predisposto uno spazio verde dove sarà possibile riscoprire i giochi di un tempo, sognare con le bolle di sapone, piantare i semi della tradizione locale, incontrare gli animali della fattoria, o passeggiare con il pony.

“È meraviglioso quando i sogni diventano realtà e ognuno ha la possibilità di donare al mondo la propria creatività”. “GustArti è una manifestazione che nasce dalla voglia di far sorridere le persone. Non ha prezzo scoprire che ha donato gioia a tanti e vogliamo continuare a farlo” è questo il pensiero espresso dai “custodi di bellezza”, mobilitati in forze per questo evento d’eccezione capace di rafforzare ulteriormente i legami di Comunità.

